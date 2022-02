iPhone SE 5G: tutto quello che sappiamo

Secondo le ultime indiscrezioni emerse online, sembra che Apple stia lavorando a una versione aggiornata del suo iPhone SE più conveniente e la nuova versione potrebbe uscire nel giro di poche settimane.

iPhone SE: un “recap” delle informazioni emerse online

Sebbene non sia il prodotto più rivoluzionario di sempre, ci sono alcune funzionalità che saranno davvero eccezionali se pensate che arriveranno nel corpo di un dispositivo avente un prezzo di cartellino di 399 dollari (499 euro da noi, tasse comprese…).

iPhone SE: il design

Non ci aspettiamo modifiche al design per la prossima versione di ‌iPhone SE‌. Continuerà ad assomigliare al modello attuale che è, a sua volta, modellato sull'‌iPhone‌ 8. Questo è disponibile in nero, bianco e rosso, quindi potremmo vedere opzioni di colore simili per il nuovo arrivato.

Sarà caratterizzato da un display LCD da 4,7 pollici con cornici spesse e un pulsante Touch ID. Tutti gli altri iPhone sono passati a Face ID e si vocifera che anche le future versioni del melafonino “low-cost” della mela lo faranno, ma è questo il momento.

Il retro del terminale sarà realizzato in vetro per facilitare la ricarica wireless, ma non includerà la tecnologia MagSafe. Come i vecchi modelli, il futuro midrange sarà dotato della certificazione IP67. Inoltre, non ci aspettiamo modifiche alla durata della batteria data la mancanza di aggiornamenti del design, quindi l'autonomia potrebbe rimanere pressocché identica.

iPhone SE: modem 5G

La connettività 5G sarà il principale punto di forza del nuovo ‌device, con Apple che porterà la velocità 5G all'interno di un ‌iPhone‌ molto più conveniente. Al momento, il telefono 5G più economico presente in commercio è l'iPhone 12 mini, ma questo sarà molto più economico, stando a quanto si apprende.

L'analista Ming-Chi Kuo ha affermato che sarà il gadget di Cupertino con supporto alle reti di quinta generazione più conveniente sul mercato e, in termini di velocità di connessione, potrebbe essere alla pari con i modelli di iPhone 13 e 13 Pro di Apple.

iPhone SE: il processore

L'attuale SE‌ ha un chip A13 Bionic e si prevede che il modello 2022 avrà un chip più veloce. L'azienda potrebbe scegliere di utilizzare il chip A15, mettendolo alla pari con i modelli “iPhone 13”, anche se abbiamo anche sentito diversi rumor che suggerivano la presenza dell'A14 del 2020 a bordo.

iPhone SE: autonomia

Su questo versante non dovrebbero esserc cambiamenti, nostro malgrado. ‌iPhone SE‌ 2020 dura 13 ore durante la visione di video, otto ore durante lo streaming di video e 40 ore durante l'ascolto dell'audio (secondo Apple) ed è in grado di caricarsi rapidamente e può caricare fino al 50% in 30 minuti quando si utilizza un alimentatore da 18 W o superiore.

iPhone SE: comparto fotografico

Il telefono dovrebbe essere dotato di una fotocamera aggiornata e potrebbe adottare l'ultima fotocamera grandangolare vista sul modello 13. Non conosciamo i dettagli al momento, ma sono previsti miglioramenti sostanziali.

iPhone SE: denominazione

Apple potrebbe chiamare il nuovo ‌modello ‌”iPhone SE‌ 5G” per differenziarlo dalla versione 2020, ma potrebbe anche limitarsi al classico nome senza il suffisso “SE”.

L'analista Ross Young invece, ha affermato che potrebbe essere chiamato “iPhone SE‌ Plus” anche se non disporrà di un pannello più grande; onestamente, ci sembra inverosimile un moniker simile.

iPhone SE: prezzo

Dovrebbe avere un prezzo di partenza di 399 dollari, che è lo stesso richiesto dell'attuale modello 2020. Da noi si tradurrà – probabilmente – in 499€.

iPhone SE: debutto

Apple ha in programma di organizzare un evento all'inizio di marzo, probabilmente martedì 8 marzo. Questo keynote si concentrerà su “iPhone SE”, iPad Air e su un MacBook Air con SoC M2, stando a quanto si ipotizza.

Voi cosa ne pensate?