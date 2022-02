Un nuovo caso di stalking in cui viene sfruttato l'Airtag

Un uomo del Connecticut è stato arrestato dopo aver tentato – senza successo, per fortuna – di perseguitare qualcuno con un AirTag, il famoso tracker GPS di casa Apple.

AirTag: è pericoloso? Qualcuno dice di sì

I tracker GPS AirTag di Apple hanno fatto molto scalpore sin dal loro debutto avvenuto lo scorso aprile, sia per buoni che per cattivi motivi. Ora, CTInsider riferisce che un uomo a Waterbury, nel Connecticut, è stato arrestato dopo aver tentato di utilizzare un AirTag per “rintracciare l'auto di una vittima” come parte di un “incidente domestico“.

Il rapporto spiega che domenica la polizia è stata inviata a una “controversia domestica segnalata”. Un investigatore ha quindi scoperto un AirTag nel veicolo della vittima, e la persona in questione ha riferito che non era suo. Era evidente che fosse stato posizionato lì per scopi di stalking.

Si legge che il 27enne Wilfred Gonzalez è stato accusato di due reati, tra cui stalking di primo grado e violazione di un ordine protettivo. Gonzalez è stato anche accusato di violazione della pace. Adesso è stato rilasciato con una cauzione di $ 10.000 e dovrà presentarsi nuovamente in tribunale il 30 marzo.

Questa è una storia interessante per molteplici ragioni. Prima di tutto, questo AirTag sembra essere stato trovato in tempi relativamente brevi, indicando che non è stato effettivamente utilizzato per stalking o altri scopi nefasti. Se il tracker fosse stato effettivamente utilizzato per lo stalking, la vittima nel caso avrebbe ricevuto una notifica sul proprio iPhone che la avvisava della presenza del suddetto accessorio.

Come sempre con questo tipo di storie, è importante ricordare le precauzioni di sicurezza di Apple in merito all'utilizzo degli AirTag che ha ribadito nel suo nuovo documento; ne abbiamo parlato qui.