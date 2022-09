iPad Air (2022): sconto PAZZESCO, approfittane ADESSO

Girovagando su Amazon in queste ore ci siamo imbattuti in offerta davvero strepitosa. Il nuovo iPad Air del 2022 con processore Apple Silicon di prima generazione (M1) si trova in supersconto a 594,15 €. Capite bene che ci troviamo di fronte ad una promozione spaziale e soprattutto di fronte ad un’offerta con i fiocchi, anche perché a questa cifra si porta a casa il modello di vecchia generazione con processore Apple Bionic.

Lo sconto è semplicemente pazzesco perché alla fine, vi permetterà di acquistare un modello super performante ad un costo decisamente irrisorio. Quello che può fare un tablet del genere è inimmaginabile il merito è soprattutto del processore di casa Apple. La colorazione in sconto è quella grigio siderale, ha il modulo solo Wi-Fi e presenta 64 GB di memoria interna.

iPad Air (2022): non perdere tempo, acquistalo ora

Acquistandolo su Amazon avrete una serie di vantaggi clamorosi come le spedizioni gratuite incluse nel costo finale del device, la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ma ancora. Non possiamo non citare l’assistenza clienti che è attiva tutti i giorni fino alla mezzanotte, anche nei festivi. Quella di Apple invece, vi permetterà di avere tutto il supporto della casa madre in qualsiasi momento per un anno. Dulcis in fundo poi, citiamo anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate grazie del servizio di Credit line di Cofidis.

iPad Air 2022 è un tablet spettacolare con cui potrete giocare ai titoli più potenti che vi siano in commercio, scaricabili sia dall’App Store che da Apple Arcade. Ma non solo, perché potrete divertirvi guardando le vostre serie TV preferita e con una qualità spaziale e perché no, anche lavorare o scrivere la tesi. È un tablet così versatile che è ottimo sia per lo studio che per la produttività. I disegnatori poi dopo traduci lizzare per i loro lavori di grafica visto che c’è il supporto alla Apple Pencil di nuova generazione. E se siete soliti scrivere articoli, notizie, mail o la tesi, vi basterà attaccare una smart keyboard o una magic keyboard e il gioco sarà fatto. In alternativa, potrei utilizzare una qualsiasi tastiera Bluetooth e anche un mouse Bluetooth per gestire il tablet come se fosse un computer. La versatilità di questo prodotto è qualcosa di unico E noi ci sentiamo di consigliarvelo senza pensarci troppo. Fate presto perché a questo costo potrebbe andare a ruba: 594,15 € è un prezzo speciale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.