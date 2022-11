iPad Air (2022) ritorna ad un prezzo VANTAGGIOSO (-11% su Amazon)

Se stavate aspettando il momento perfetto per acquistare un tablet di fascia alta di casa Apple, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo di un meraviglioso iPad Air (2022) di quinta generazione con processore Apple Silicon M1 sotto la scocca. Questo è un device di fascia media ma in realtà si colloca nel segmento di punta della line-up del colosso di Cupertino proprio per via del suo SoC interno. Inutile dirvi che a 699,00€ può andare a ruba, pertanto vi invitiamo ad approfittarne qualora foste interessati. Le offerte del Cyber Monday non sono infinite e termineranno fra pochissime ore.

Fra le altre cose, ricordiamo che vanta un’estetica del tutto similare all’iPad Air (2020) con SoC Apple Bionic A14. È la cifra stilistica che la mela sta adoperando sui suoi tablet dal 2018 e dobbiamo ammettere che è estremamente affascinante.

iPad Air (2022): a 699€ non puoi lasciartelo sfuggire

Fra le sue killer feature troviamo sicuramente il pannello laminato con supporto alla Apple Pencil di seconda generazione, ma anche il SoC M1 che permette di far girare app desktop anche all’interno del tablet.

Ottimo l’utilizzo della suite Adobe per esempio, con questo dispositivo. Premiere Rush gira molto bene, così come Lightroom o Illustrator. A breve arriverà anche DaVinci per i Videomaker che non si accontentano di usare le versioni lite di iMovie o di app esterne come Luma Fusion.

Fantastico il Touch ID incastonato nel pulsante di accensione e spegnimento del device, così come il frame squadrato con la back cover in alluminio satinato. Leggero, veloce e disponibile in cinque frizzanti colorazioni.

A 699,00€ al posto di 789,00€ è da comprare al volo, anche perché ci sono le spese di spedizione gratuite comprese nel costo dell’articolo. Fate presto perché potrebbero terminare le scorte e il gadget potrebbe andare Sold Out prima del previsto.

