iPad Air (2022) può sostituire un computer?

L’articolo in questione nasce da una mia riflessione personale. Posseggo un iPad Air di nuova generazione, quello con il processore Apple Silicon per intenderci, e devo dire che sono rimasto stupito dalle potenzialità stesse del dispositivo.

Capiamoci: per un uso standard rimane il solito tablet di sempre, in grado di fare le stesse cose che potrebbe fare un prodotto più economico, magari un iPad di nona generazione del 2021. Ma io ho voluto stressarlo a fondo in questi mesi per capire se veramente poteva sostituire il mio MacBook Pro in determinate situazioni.

Ve lo anticipo: sono un montatore video e monto praticamente ogni giorno lavori complessi che necessitano di una potenza spropositata e quindi eseguo il tutto con il Mac Studio o con il portatile avente un processore M1 Pro. Però per tantissime operazioni minori uso iPad, anche per leggeri lavori di editing, magari per qualcosa che va sui social network.

iPad Air: nell’uso quotidiano è pazzesco

Vi faccio degli esempi per farvi capire come si possa sfruttare al meglio questo device.

Qualche settimana fa ero in vacanza nel Salento e necessitavo di fare il check di una traccia audio che il fonico mi aveva inviato. Curiosamente, la sera precedente avevo salvato la traccia video nella cartella file del tablet. Ho scaricato e messo a sync le due tracce su Adobe Premiere Rush e in poco meno di 20 minuti, direttamente dal bar di una spiaggia di Porto Cesareo, sono riuscito a fare i controlli adeguati.

Sul treno lo uso per guardare film e serie TV su Disney+ o su Netflix, che magari ho salvato precedentemente nella sezione download dell’iPad così da vedermeli off line.

Posseggo un canale di documentari e film del reale sul web, così con l’iPad, quando sono in giro magari a prendere un caffè al bar, apro YouTube Studio e rispondo a tutti i commenti o gestisco la programmazione dei contenuti.

Ma non solo: leggo le notizie, guardo gli altri contenuti su YouTube, attivo e gestisco i miei gadget per la smart home direttamente dal tablet.

Ovviamente, lo uso anche per gestire tutti i social: Instagram, Facebook, Twitter oppure semplicemente controllo le e-mail lavorative e personali in men che non si dica.

Quando voglio rilassarmi la sera o nei momenti “morti“ della giornata mi diverto un po’ a giocare a PUBG Mobile o a Pokèmon Unite con l’account Nintendo.

E ogni tanto, quando lo necessito, collego una tastiera e un mouse Bluetooth e scrivo articoli come questo direttamente su WordPress (non lo faccio sempre, quindi non sento la necessità di comprare una Magic Keyboard da oltre 300€).

In ultima istanza, uso il sistema di promemoria, le Note e il calendario di Apple per programmare tutte le mie giornate, i miei impegni lavorativi e quelli personali.

Non sono un disegnatore quindi non sfrutto adeguatamente la Apple Pencil, ma conosco personalmente tanta gente che non riesce a farne a meno.

Praticamente, il 99% delle mie azioni si svolge su iPad e solo i carichi di lavoro più pesanti di passo sul portatile o sul Mac Studio. A mio avviso, questo gadget sostituisce tranquillamente un computer ma io consiglio sempre di abbinarci un laptop per tutte quelle lavorazioni che richiedono un sistema operativo più versatile, semplicemente.

