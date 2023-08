iPad Air (2022) con 256 GB: sconto del 6% su Amazon, poche scorte

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un offerta davvero strepitosa: iPad Air (2022) di quinta generazione infatti, nella sua interazione grigio siderale (ma ci sono anche le altre tinte in promozione) con ben 256 GB di memoria interna, si porta a casa con lo sconto veramente intrigante. Di fatto il tablet sarà vostro con 929,99€, spese di spedizione comprese in quanto il device viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano. Capite bene che si tratta di una promozione veramente speciale che noi vi invitiamo a prendere seriamente in considerazione se state cercando un tablet il tuttofare che possa essere adatto sia allo svago multimediale, ma anche alla produttività e agli usi creativi.

iPad Air (2022): il tablet perfetto per tutto

Questo iPad infatti, nonostante sia un prodotto di fascia media, dispone di un potentissimo processore Apple Silicon M1, lo stesso chip che troviamo anche in computer di fascia alta come l’iMac del 2021, il Mac mini e il MacBook Air del 2020. Ciò implica che, in poche parole, potrete usare il dispositivo anche per operazioni più complesse; una fra tutte? L’editing video in 4K con software del calibro di Final Cut Pro o DaVinci Resolve 18.

Grazie al supporto alla Apple Pencil di seconda generazione poi, potrete trasformare questo meraviglioso oggetto in una tavoletta grafica e quindi utilizzarlo anche per disegnare, prendere appunti, fare schizzi professionali, e anche post produrre fotografie con l’ausilio di app come Adobe Photoshop o Lightroom. Non dovete tenere neanche lo spazio a disposizione perché con questo modello avrete ben 256 GB di storage. Praticamente potrete installare migliaia di applicazioni, salvare tantissime foto e anche moltissimi video anche se noi vi consigliamo, per queste ultime due questioni, di utilizzare un piano iCloud+.

La dimensione del display poi, è perfetta: circa 11” è questo lo rende sì compatto ma anche generoso per la visualizzazione dei contenuti, a casa, sul divano o anche in mobilità. Con l’aggiunta di una cover tastiera Apple Smart Keyboard poi, avrete a disposizione un vero e proprio laptop di piccole dimensioni che, sfruttando le capacità di iPadOS, diventerà il vostro alleato nella produttività in viaggio. Sono tantissimi i professionisti che oramai sfruttano le capacità di questo gioiello per fare articoli, creare contenuti per i social, per scrivere la tesi o anche studiare. Non di meno, è un prodotto validissimo per il gaming e per l’intrattenimento multimediale, magari con la visione di contenuti in 4K sulle varie piattaforme di streaming on demand.

Con un prezzo di soli 929,99€, spese di spedizione comprese grazie ad Amazon, vi porterete a casa un decide eccellente. iPad Air (2022) con 256 GB, con una cifra così, è un best buy.

