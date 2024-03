iPad Air (2022): a soli 589€, prezzo ASSURDO su Amazon, è quello da comprare oggi

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il meraviglioso tablet di fascia media di Apple, l’iPad Air (2022), nella sua iterazione con processore Apple Silicon M1, 64 GB di memoria interna, modem Wi-Fi al seguito, costa soltanto 589,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è irripetibile, anche perché risparmierete il 25% sul valore di listino. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

C’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime e ciò implica che lo riceverete a casa vostra o presso un luogo da voi designato anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Non di meno, avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Dulcis in fundo, segnaliamo la presenza della garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate quindi?

iPad Air (2022): ecco perché comprarlo

Il tablet di Apple è leggero, versatile, potente ed è dotato di un processore Apple Silicon M1, coadiuvato da 64 GB di memoria interna. Non lasciatevelo sfuggire anche perché permette anche di utilizzare applicazioni impegnative come DaVinci Resolve 18, Final Cut Pro, Logic Pro e molte altre ancora. L’iPad Air (2022) ha anche il supporto alla Apple Pencil di seconda generazione e consente anche di utilizzare la cover tastiera Magic Keyboard.

A soli 589,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è il miglior tablet da comprare oggi su Amazon; fate presto se siete interessati/e all’acquisto. A questa cifra è un best buy senza eguali o rivali.