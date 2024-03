iPad (2022) da 64 GB: a soli 409€ è IMPERDIBILE, corri a prenderlo ORA

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso iPad (2022) di decima generazione, nella sua iterazione color “argento”, con modem Wi-Fi al seguito e 64 GB di memoria interna, costa soltanto 409,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. A questa cifra infatti, si presenta come un best buy assoluto, anche perché il suo sconto rispetto al prezzo di listino è molto elevato (che sarebbe di circa 589,00€). Compratelo adesso e non pensateci troppo; a questa cifra è veramente superlativo, imperdibile e interessante, anche perché è ottimo sia per l’intrattenimento multimediale che per il lavoro, ma è un prodotto perfetto soprattutto per gli studenti visto che costa poco ma offre tanto.

iPad (2022): ecco perché comprarlo

iPad (2022) viene proposto e venduto al prezzo speciale di soli 409,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese grazie agli sconti folli del giorno su Amazon. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Non manca il reso gratuito in caso di eventuali problematiche e la possibilità di beneficiare della garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore.

Questo è un tablet veramente performante, degno di nota, con un design ripreso da quello del fratellone Air, dispone di un modem Wi-Fi e ha un processore Apple Bionic A14 sotto la scocca. Supporta la cover Smart Keyboard e la Apple Pencil di prima generazione sullo schermo LCD IPS Retina da circa 11 pollici. È interamente realizzato in alluminio e si ricarica mediante la porta USB Type-C. A soli 409,00€ è imperdibile.