iPad (2021): pensato per gli studenti e per il relax "da divano"

In questa calda domenica di agosto vogliamo segnalarvi una promozione davvero eccezionale relativa ad uno dei prodotti di casa Apple più venduti di sempre. Di fatto infatti, iPad di nona generazione, quello rilasciato lo scorso anno con processore Apple Silicon A13, lo stesso presente in iPhone 11 Pro, si trova al prezzo speciale di 329,00 € con spedizione gratuita per tutti i membri possessori di un account Amazon Prime. Lo sappiamo che il suo costo è davvero basso, soprattutto per quello che ha da offrire, ma è una promozione di quelle uniche da non lasciarvi sfuggire.

L’iPad infatti, dovrebbe avere un prezzo di listino di 389,00 € ma grazie agli sconti pazzi del noto sito di e-commerce americano, si può portare a casa con un risparmio netto di 60 €, senza dover fare nulla e senza coupon particolari da applicare. Vi basterà cliccare questo link per accedere direttamente alla pagina dell’offerta e comprare quindi il tablet più venduto degli ultimi mesi.

iPad 2021, a chi si rivolge?

Questo particolare dispositivo è pensato per l’intrattenimento multimediale ma anche per lo studio. Non è un caso che Apple stessa lo pubblicizzi come un device per gli studenti, grazie al prezzo basso e alle prestazioni fulminee che assicurano un’usabilità eccezionale su tutti i fronti. Gode del supporto alla Apple Pencil di prima generazione ma anche alla Smart Keyboard che si attacca mediante connettore pin.

Tra le altre cose dobbiamo citare il display retina LCD da 10,2“ E il pulsante home con Touch ID integrato per lo sblocco del dispositivo stesso. Questo iPad base è perfetto per tutte le operazioni anche perché il processore garantisce delle performance uniche in ogni contesto. Si può utilizzare per giocare ai titoli presenti su Apple Arcade o dello Store della mela oppure perché no, anche per prendere appunti, per organizzare le proprie ricerche per scrivere articoli o anche la tesi grazie alla possibilità di installare la suite Office ufficiale all’interno dello stesso.

Non perdete l’occasione di farlo vostro a 329,00 € al posto di 389,00 € con spedizione gratuita e consegna veloce in pochissimi giorni. Comprando da questo sito poi avrai tantissimi vantaggi come l’assistenza clienti attiva tutti i giorni, anche nei festivi, fino alla mezzanotte la garanzia stessa per due anni. Quella di Apple dura un anno e vi permette di godere del supporto dell’azienda in uno dei tantissimi Apple store esistenti al mondo. Fate presto prima che terminino le scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.