iPad 10: il prezzo cala ancora, con QUEST'OFFERTA è da prendere subito

iPad 10 è, sempre di più, il tablet da comprare oggi. Grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto MARZO24, da aggiungere al carrello prima di completare l’ordine, è possibile completare l’acquisto del tablet al prezzo scontato di 368 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate mensili, senza interessi, grazie a PayPal. Lo sconto è valido solo per un breve periodo ed è accessibile tramite il box qui di sotto. Il modello proposto in offerta ha Garanzia Italia di due anni.

iPad 10: a questo prezzo è un affare

Con iPad 10 è possibile acquistare un ottimo tablet con una spesa ridotta. Il modello in questione è dotato di un display da 10,9 pollici oltre che del SoC Apple A14 Bionic. Si tratta di una combinazione ottimale, che garantisce usabilità e prestazioni. Il sistema operativo è iPadOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile. La versione in offerta del tablet è dotata di 64 GB di storage oltre che del supporto Wi-Fi. In questa fascia di prezzo, iPad 10 non ha rivali di alcun tipo.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto MARZO24 è ora possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di 368 euro. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani sull’ottimo tablet di Apple che, a questo prezzo, è un vero affare. Da notare che è possibile completare l’acquisto anche con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. La versione in offerta ha Garanzia Italia di due anni.