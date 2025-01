iOS 19: preparatevi ad una grafica tutta nuova per questa applicazione

Stando alle indiscrezioni emerse grazie ad una fonte solitamente affidabile come Jon Prosser, pare che gli utenti di iPhone sperimenteranno una ventata di novità nel design di iOS 19, con una chiara ispirazione al sistema operativo VisionOS del Vision Pro di Apple.

Un primo assaggio di queste modifiche attuate con iOS 19 chiama in causa l’applicazione della fotocamera. Scopriamo dunque le soluzioni su cui, in base ai rumor, Apple starebbe puntando.

Come cambierà l’app Fotocamera con iOS 19

La novità principale di iOS 19, trapelata mediante il canale YouTube Front Page Tech, riguarderebbe l’app della fotocamera, con un restyling che ricorda molto l’interfaccia di VisionOS. Non ci sono video diretti a supporto di questa informazione ma il team di Prosser ha creato delle animazioni per rendere al meglio l’idea:

In pratica, su iOS 19, l’app fotocamera diventerebbe più essenziale, con menu traslucidi e un mirino più ampio e coinvolgente. I comandi principali sono semplificati in due opzioni: Fotocamera e Video. Toccando l’una o l’altra si aprono ulteriori impostazioni che danno accesso a proporzioni, profondità, stili, esposizione e timer. Risoluzione e frame rate, prima visibili, sarebbero ora nascosti nella parte superiore dello schermo. Questi cambiamenti non sono del tutto inaspettati, perché già l’anno scorso si era parlato di una revisione simile per iOS 18, poi non concretizzata da Apple, ma pare che l’idea sia stata semplicemente rimandata.

Oltre all’app fotocamera, Prosser ipotizza una revisione più ampia dell’interfaccia utente per iOS 19, con icone circolari, ma lui stesso ritiene che questa possa essere un’esagerazione. L’ipotesi più probabile è che Apple introduca gradualmente elementi di VisionOS nelle app principali come Musica, Note e Wallet, piuttosto che stravolgere tutto il sistema. Questo permetterebbe agli utenti di familiarizzare con il nuovo design senza bruschi cambiamenti, mantenendo intatta la fedeltà al mondo iOS: una strategia sensata, evitando di spiazzare gli utenti affezionati ad una certa “coerenza grafica”.