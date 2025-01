Si parla già di iOS 19: spunta fin da ora un elenco degli iPhone compatibili

Apple si è sempre distinta nel panorama mobile in virtù della sua politica di aggiornamenti software per iPhone: quest’anno non fa eccezione.

L’attesa per iOS 19, previsto per settembre, è decisamente alta, soprattutto considerando la sorprendente compatibilità dimostrata con iOS 18 nel 2024.

Infatti, l’azienda di Cupertino ha garantito l’aggiornamento a tutti i modelli compatibili con iOS 17: un gesto che dimostra l’impegno di Apple nel supportare a lungo anche gli iPhone non più recentissimi.

Per quali modelli di iPhone sarà disponibile iOS 19?

Acquistare un iPhone significa, in un certo senso, investire in un prodotto che continuerà a ricevere aggiornamenti per molti anni. Basti pensare all’iPhone XS, uscito nel 2018, ancora compatibile con iOS 18 e con la maggior parte delle sue funzioni. L’azienda, a distanza di sette anni dal lancio, continua a fornire un supporto determinante. Il 2025 potrebbe replicare lo scenario dell’anno precedente, con tutti i dispositivi compatibili con iOS 18 che riceveranno anche iOS 19.

Questa manovra, se confermata, rappresenterebbe un bel colpo per i possessori di iPhone più datati. Sebbene non tutte le nuove funzionalità, come quelle legate a Siri, saranno accessibili su questi modelli, l’aggiornamento di sistema rimane garantito. Questo significa che, se le previsioni si rivelassero corrette, iPhone XS, XS Max ed XR continuerebbero a ricevere aggiornamenti fino al settembre 2026, raggiungendo così un supporto di otto anni: un risultato senza eguali nel mercato. Ma veniamo adesso alla possibile lista dei melafonini compatibili con iOS 19 (ancora da confermare):

iPhone16 Pro Max

iPhone16 Pro

iPhone16 Plus

iPhone16

iPhone15 Pro Max

iPhone15 Pro

iPhone15 Più

iPhone15

iPhone14 Pro Max

iPhone14 Pro

iPhone14 Plus

iPhone14

iPhone13 Pro Max

iPhone13 Pro

iPhone13

iPhone13 mini

iPhoneSE 2022

iPhone12 Pro Max

iPhone12 Pro

iPhone12

iPhone12 mini

iPhoneSE 2020

iPhone11 Pro Max

iPhone11 Pro

iPhone11

iPhoneXS Max

iPhoneXS

iPhoneXR

Per fugare ogni dubbio sulla compatibilità del proprio iPhone con iOS 19 basterà attendere la WWDC 2025 di giugno, quando la situazione verrà finalmente chiarita.