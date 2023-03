iOS 17: ecco quali iPhone riceveranno l'update

Il prossimo aggiornamento per iPhone sarà iOS 17 e, in attesa della presentazione durante la Worldwide Developers Conference di giugno, detta in breve WWDC 2023, possiamo anticipare gli smartphone della Mela che riceveranno il firmware di ultima generazione. Dalla Cina, infatti, è trapelata la lista di iPhone presumibilmente compatibili: vediamola assieme!

Gli iPhone che riceveranno iOS 17

Grazie a MyDrivers e agli utenti del social network cinese Weibo, infatti, possiamo scoprire quale sarà il più plausibile destino di iOS 17, ovvero su quali device arriverà nel corso del 2023. A spiccare è indubbiamente il più datato iPhone X, il quale ha portato avanti il più grande cambiamento dalla nascita dell’intera gamma di dispositivi. Non manca però una certa sorpresa per la linea più economica iPhone SE.

Senza ulteriori indugi, pertanto, vediamo quali device sono interessati:

iPhone SE (2a generazione o successiva)

iPhone XR

iPhone X Max

iPhone Xs

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

Nel contest della Worldwide Developers Conference sicuramente Tim Cook e soci sveleranno altre novità per quanto concerne il futuro di iOS, oltre alle future iterazioni di iPadOS, tvOS, watchOS e macOS. I programmatori sfrutteranno questa occasione per discutere con gli esperti, comprendendo specialmente come potranno variare le applicazioni all’interno di tali OS.