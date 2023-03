Con iOS 17 arriveranno le funzioni più richieste dagli utenti

Secondo Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, il nuovo iOS 17 riceverà importantissime funzionalità molto richieste dagli utenti. Mentre in passato avevamo appreso che la prossima iterazione del firmware per iPhone e iPad non avrebbe ricevuto grosse novità, oggi scopriamo che la mela ha cambiato approccio alla strategia. L’aggiornamento in questione potrebbe essere molto importante, secondo quanto si apprende.

Torniamo indietro di qualche mese: a gennaio infatti, nel corso di una vecchia newsletter di Power On, Gurman aveva suggerito che iOS 17 non avrebbe visto importanti novità perché l’azienda, per quest’anno, voleva dedicarsi al 100% al primo vero visore per la realtà mista prossimo al debutto. Riportiamo le parole di qualche tempo fa:

“Quando Apple ha deciso di sviluppare iOS 17, l’idea iniziale era quella di chiamarlo una versione di messa a punto: una incentrata più sulla correzione di bug e sul miglioramento delle prestazioni che sull’aggiunta di nuove funzionalità (non diversamente dall’approccio adottato dall’azienda con Snow Leopard su Mac OS X indietro nel 2009). La speranza era quella di evitare i problemi di iOS 16, un aggiornamento ambizioso che soffriva di scadenze mancate e un inizio buggato. Ma più avanti nel processo di sviluppo, la strategia è cambiata. La versione di iOS 17 dovrebbe ora vantare diversi ” bello da avere”, anche se manca un miglioramento tentpole come la schermata di blocco rinnovata dell’anno scorso. L’obiettivo del software, nome in codice “Dawn”, è quello di spuntare molte delle funzionalità più richieste dagli utenti.”

Ricordiamo inoltre che, come per le altre versioni, iOS 17 sarà presentato ufficialmente nel corso della prossima conferenza dedicata a sviluppatori, la WWDC 2023 che si terrà a giugno a Cupertino. Prima del lancio (previsto in autunno) arriveranno tutte le varie versioni beta in cui potremo scoprire le novità passo dopo passo.

