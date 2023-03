Apple: svelata la data della WWDC di quest'anno

Ci siamo: Apple ha appena svelato la data ufficiale della nuova conferenza dedicata agli sviluppatori; la Worldwide Developers Conference (WWDC) si terrà il prossimo 5 giugno 2023 presso l’Apple Park, a Cupertino. Non di meno, l’azienda ha anche ribadito, nel comunicato stampa appena pubblicato su Apple Newsroom, che il termine ultimo per l’invito delle proposte per la Swift Student Challange è fissato per il 19 aprile. L’evento in questione sarà di persona dal vivo e sarà disponibile anche sul sito ufficiale dell’azienda.

Apple: la WWDC 2023 inizierà il 5 giugno

Come ogni anno, anche nel 2023 ci sarà la solita, annuale conferenza di Apple dedicata agli sviluppatori e alle sviluppatrici. Si terrà online dal 5 al 9 giugno 2023, anche se il cuore dell’evento sarà il primo giorno della fiera. Come annunciato, sarà una press conference dal vivo, con appuntamenti live a cui saranno presenti anche i giornalisti e gli influencer/YouTubers da tutto il mondo.

Il focus dello show saranno gli aggiornamenti software e le novità provenienti da iOS, iPadOS, tvOS, watchOS e macOS. I programmatori avranno un accesso speciale alle sessioni con gli esperti dell’azienda e ci saranno tantissimi approfondimenti sugli strumenti utili per lo sviluppo delle app. Riportiamo di seguito le parole di Susan Prescott, Vice President di Worldwide Developer Relations di Apple:

“In Apple, la WWDC è uno dei momenti più belli dell’anno, perché ci dà l’opportunità di comunicare online e di persona con sviluppatori e sviluppatrici di talento da tutto il mondo che rendono questa comunità così straordinaria. La WWDC23 sarà la conferenza più importante e più entusiasmante di sempre. Non vediamo l’ora di incontrarvi online e di persona per questo evento speciale!”

Oltre agli update del software, vedremo sessioni, laboratori formativi, giornate speciali di comunione con gli ingegneri della mela e ci sarà anche lo “State of the Unione” insieme alla community di tutto il mondo.

Concludiamo segnalando l’iniziativa volta ad alimentare la passione per lo sviluppo delle app e dei software da parte di Apple nei confronti dei giovani studenti e delle giovani studentesse. La Swift Student Challange è una bella piattaforma all’interno della quale si è tenuti a creare una playground app su un argomento a proprio piacimento con l’aiuto della Swift Playgrounds, l’app proprietaria del colosso di Cupertino che consente di imparare a programmare con Swift in modo semplice e frizzante.

