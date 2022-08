iOS 16: arriva la quinta beta pubblica, ci siamo quasi

In queste ore Apple ha rilasciato diversi nuovi software; dopo aver visto le beta per programmatori, adesso è arrivato il momento di vedere la quinta beta pubblica di iOS 16. Ci siamo, manca pochissimo al rollout di questa iterazione perciò tenetevi pronti.

Di fatto, la mela ha svelato iOS 16 durante la WWDC che si è tenuta a giugno di quest’anno; durante la conferenza, la compagnia ha mostrato tutte le nuove funzionalità del software per dispositivi mobili e per iPad. Da allora ha iniziato a distribuire varie beta per sviluppatori e utenti interessanti.

Ora, negli ultimi sviluppi emersi sul web, apprendiamo che la compagnia ha mostrato al mondo la quinta beta pubblica del prodotto in arrivo; è probabilmente, l’ultima prima del debutto di quella ufficiale prevista in concomitanza dell’evento di presentazione dei nuovi iPhone 14, Far Out, che si terrà a settembre.

iOS 16 Beta 5 pubblica: le novità

Come detto, la quinta beta pubblica arriva dopo soli sette giorni dal rilascio della quarta; oramai ci siamo, difficilmente vedremo una sesta perché fra meno di due settimane, in occasione del debutto della nuova gamma di melafonini, l’azienda potrebbe rilasciare la versione ufficiale scaricabile gratuitamente vita OTA.

Il nuovo software di iOS 16 include tuttavia molte nuove features; pensiamo alla schermata con widget e impostazioni super personalizzabili ma non solo. Ci sono le lockscreen differenti a seconda della modalità Focus scelta e via dicendo.

Ci sono grosse modifiche all’interfaccia del prodotto stesso ma anche nuove funzionalità e le app proprietarie ora hanno diverse impostazioni mai viste prima (citiamo iMessage, Safari con le schede condivise, il client Mail, FaceTime e altre).

Vi ricordiamo che per provare in anteprima i software in beta vi dovrete iscrivere attraverso il sito web ufficiale, ma se non siete “smanettoni”, vi suggeriamo di attendere. Se volete fare un buon affare oggi però, iPhone 13 si trova a soli 892,43€ nella versione con 256 GB e in colorazione Product (RED).

