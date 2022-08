Apple rilascia la settima beta di iOS 16 agli sviluppatori: cosa cambia?

In queste ore Apple ha appena rilasciato la settima beta di iOS 16 per sviluppatori e utenti beta pubblici; vediamo insieme cosa cambia in questa iterazione. Ricordiamo che viene distribuita a distanza di una settimana dalla beta 6. Gli utenti interessati possono provarla per scoprire in anteprima le funzionalità del sistema operativo di nuova generazione e per scovare gli eventuali bug e/o problemi che potrebbero presentarsi. Noi sconsigliamo l’adozione delle beta ai clienti che non sono programmatori o sui device principali; sempre meglio avere un telefono muletto per queste cose.

iOS 16 Beta 7 si scarica dal sito ufficiale di Apple Developer Center via OTA dopo essersi registrati con un account sviluppatore.

iOS 16 Beta 7: vediamo le novità

Fra le principali novità di questo firmware citiamo la lockscreen rinnovata che ora permette un livello di personalizzazione estremo mai visto prima con widget e schermate differenti a seconda della modalità Focus che si sceglie di avere. Si potranno personalizzare gli elementi, il font, il colore delle scritte e non solo. Si avrà un sistema molto simile a quello che abbiamo oggi con gli Apple Watch dell’azienda.

Come detto, le modalità Focus ora saranno più personalizzabili e saranno anche più facili da organizzare; con Messaggi avremo nuovi strumenti per la modifica dei testi dopo l’invio e non solo. Arriva SharePlay come FaceTime all’interno dell’app. Citiamo i nuovi controlli anche nel client Mail proprietario. Safari invece supporta le schede di lavoro condivise. Non manca un nuovo modo per organizzare le proprie password con Passkey.

Accenniamo ad iCloud Photo Library, al Live Text supportato nei video, alle modifiche via testo che arrivano durante la dettatura vocale di un testo e non solo. Maps supporterà i percorsi multistop, ci sarà Apple Pay Later per dilazionare i pagamenti e curiosamente, rivedremo la percentuale della batteria all’interno dell’icona nei telefoni con notch.

Se volete fare un buon affare oggi su Amazon, vi consigliamo iPhone 13 da 128 GB in colorazione Galassia a soli 890,20€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.