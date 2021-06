iOS 15 è finalmente ufficiale: iPhone diventa ancora più intelligente e ricco di funzionalità. Il nuovo sistema operativo rivoluzionerà di nuovo il modo di usare lo smartphone.

iOS 15 ufficiale: i dettagli

Un sacco di funzionalità, molte delle quali sviluppate osservando com'è cambiato il mondo a partire dalla pandemia. Non a caso, la prima app a cambiare è proprio Face Time.

Il nuovo modo di gestire l'audio, ti fare sentire come se i tuoi contatti – quelli in call – fossero in call con te. Non solo, arriva anche una soppressione del rumore incredibilmente efficace: non ci saranno più rumori intorno a te mente parli. Adesso puoi anche sfocare lo sfondo, sfruttando le videochiamate in modalità ritratto.

Sempre per FaceTime, arriva una serie di funzionalità che permette di condividere audio, schermo e attività con gli altri utenti. Puoi ascoltare la stessa musica su Apple Music, ma anche guardare gli stessi contenuti. Il sistema si chiama “SharePlay” e si potrà interare in qualsiasi app di terze parti, che diventerà condivisibile all'interno di FaceTime. Fra quelle già disponibili al lancio ci sarà Disney+ e non solo, come mostrato dall'immagine sottostante.

Sempre in tema di comunicazione, cambia e migliora anche iMessage, che diventa sempre più un “social network privato“, da condividere solo con contatti selezionati. Una serie di nuovi strumenti per interagire con parenti, amici e conoscenti. Con la funzione “Shared With You” tieni traccia dei contenuti condivisi con te e anche di chi li ha condivisi e li riprendi quando vuoi.

Una delle novità più interessanti è certamente la possibilità di raggruppare tutte le notifiche in un “riassunto”, che ti permetterà di rimanere più aggiornato, gestendo al meglio tutti gli avvisi. Inoltre, rimanere più concentrato diventa più semplice. Ad esempio, impostando il classico “non disturbare“, su iMessage verrà mostrato a chi provasse a contattarci. Con l'arrivo di Focus, la nuova suite di funzioni dedicate proprio a mettere un confine fra l'uso dello smartphone e la vita personale, sarà più semplice decidere di non essere disturbato o interagire solo con determinati contatti.

Articolo in aggiornamento….

