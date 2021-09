Tempo di prepararsi per l'aggiornamento alla prima release stabile di iOS 15. Sei sicuro che il tuo iPhone sia compatibile con l'aggiornamento? Consulta subito l'elenco sottostante per sapere se il tuo melafonino potrà beneficiare di tutte le novità del nuovo sistema operativo per dispositivi mobili.

iOS 15: quali iPhone sono compatibili?

Già a giugno 2021, quando il nuovo sistema operativo è stato presentato, si è scoperto quali modelli di melafonino avrebbero avuto accesso al download e all'installazione dell'OS. Di seguito, l'elenco completo:

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE (prima e seconda generazione)

iPod Touch (settima generazione)

Nemmeno a specificarlo, a questa lista andranno naturalmente aggiunti i nuovi iPhone 13, una volta che saranno stati lanciati ufficialmente.

Per adesso, non c'è una data di lancio ufficiale della prima release stabile di iOS 15. Tuttavia, è possibile prevedere con discreta precisione quando potrai scaricare e installare il nuovo – attesissimo – sistema operativo per dispositivi mobili della mela morsicata.

Non dimenticare: stasera – 14 settembre, a partire dalle 19 ora locale – avrai modo di seguire in tempo reale tutte le novità del tradizionale Keynote Apple settembrino. Se non sai come fare, non ti resta che scoprire dove e come guardare l'evento.

