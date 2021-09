Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla disponibilità della prima release stabile di iOS 15 ed iPadOS 15. I dettagli saranno resi noti oggi, 14 settembre, durante l'evento di lancio dei nuovi iPhone 13. Tuttavia, andando un po' indietro negli anni, è possibile comunque arrivare a prevedere in modo abbastanza attendibile quando potremmo essere pronti ad aggiornare i melafonini al nuovo sistema operativo.

iOS 15 stabile: la data di lancio

Se non sei parte del programma di beta testing, allora non hai certamente ancora avuto modo di scoprire in modo diretto tutte le novità che il nuovo sistema operativo Apple per dispositivi mobili ha da offrire. Per questo, è più che comprensibile che ormai tu non veda l'ora di poter eseguire il download e l'installazione della prima release stabile dell'OS.

Per capire più o meno quando il colosso di Cupertino potrebbe rilasciare l'importante update è bene fare un salto indietro di qualche anno. Non il 2020: la pandemia ha modificato i programmi (anche) della mela morsicata. Quindi, con l'evento di settembre che non ha visto i nuovi iPhone come protagonisti (ti ricordo che sono stati lanciati solo a ottobre 2020), il fatto che iOS 14 sia stato reso disponibile il giorno dopo il keynote settembrino non fa statistica.

Il 2018 e il 2019 sono già più interessanti: in entrambe le situazioni, la mela morsicata ha reso disponibile al download la nuova versione dell'OS per dispositivi mobili esattamente all'inizio della settimana dopo il keynote. Portando il dato al presente, la prossima settimana inizierà con il 20 settembre. Il lunedì sarebbe però da escludere, quando possibile questi rilasci Apple li fa di martedì.

Ecco quindi che arriviamo a definire un probabile data per l'arrivo di iOS 15 nella sua prima release stabile: martedì, 21 settembre 2021, in prima serata (intorno alle 19 o alle 20 ora locale).

Niente di confermato, assolutamente, ma il colosso di Cupertino è discretamente abitudinario e non ci sarebbe da stupirsi se tutto andasse come da previsioni.

Intanto, ti suggerisco di preparare il tuo iPhone al meglio per l'arrivo del nuovo update: solo ieri sera, è stato rilasciato a sorpresa iOS 14.8 ed è importante scaricare ed eseguire l'aggiornamento il prima possibile.

Se vuoi conoscere in tempo reale tutti i dettagli sui nuovi iPhone 13, ma anche la data di rilascio di iOS 15, non ti resta che scoprire come seguire in diretta streaming il keynote Apple di stasera, a partire dalle 19, ora locale.

