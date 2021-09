iPhone 13: il nuovo update di iOS 15 risolve molti problemi

L'ultimo aggiornamento software di Apple per iPhone 13 e per i nuovi iPad risolve uno dei bug più criticati da parte degli utenti. Vediamo cos'è e di cosa si tratta.

iPhone 13: il bug fix che aspettavamo

Appena una settimana dopo l'uscita dell'iPhone 13 e di molti altri prodotti della mela, gli utenti che hanno acquistato i nuovi modelli avrebbero bisogno di aggiornare i propri terminali a causa di un bug che impedisce la riproduzione continua della musica. È stato riferito da MacRumors che sia l'iPhone 13 che i nuovi iPad sono stati colpiti da questo problema.

Anche l'azienda aveva emesso una notifica che informava gli acquirenti del bug di Apple Music, il quale può essere risolto rapidamente quando gli utenti aggiorneranno i propri dispositivi.

Di fatto, c'è un bug che impedisce agli utenti di accedere al catalogo, alle impostazioni di Apple Music o di utilizzare la libreria di sincronizzazione se il nuovo iPhone viene ripristinato da un backup.

La gamma di dispositivi che si ritiene siano interessati dal suddetto problema è la seguente: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max. Anche l'ultimo iPad mini e l'iPad di nona generazione sono interessati.

L'iPhone 13 Pro Max è il nuovo re della famiglia di nuovi flagship della mela svelati durante il keynote tenutosi pochi giorni or sono. Viene fornito con alcune caratteristiche impressionanti e un prezzo di partenza di oltre 1200 euro. Per quanto riguarda le prestazioni, il Pro Max batte i modelli inferiori su diversi aspetti tra cui la durata della batteria, la luminosità del display, le dimensioni, le prestazioni fotografiche e molto altro ancora.

Non è chiaro come il bug di Apple Music sia sfuggito al controllo pre-rilascio, ma l'aggiornamento in questione offre un soluzione rapida al problema.

Per ora, questo è l'unico difetto che si potrebbe notare sulle ultime offerte di prodotti della compagnia di Cupertino. La società ha recentemente combattuto con imbarazzanti fughe di notizie dei suoi segreti commerciali da parte di alcuni suoi dipendenti. Anche con misure a volte rigorose messe in atto per arginare il tutto, il problema sembra persistere. Tim Cook è furioso in merito a questa vicenda.

