Secondo quanto si apprende da un recente rumor trapelato in queste ore, sembra che Apple Music Spatial Audio con Dolby Atmos potrebbe presto arrivare sugli smartphone Samsung Galaxy.

Apple Music Spatial Audio arriverà sui telefoni Samsung

Il colosso di Cupertino ha lanciato ieri due importanti funzionalità per Apple Music: Lossless Audio e Spatial Audio. Tuttavia, tali funzionalità sono attualmente compatibili solo con i prodotti della mela, inclusi Apple TV, iPad, iPhone e Mac. Gli utenti Android dovranno attendere ancora qualche giorno poiché l'azienda ha confermato che la funzione verrà distribuita molto presto su alcuni terminali Galaxy selezionati.

Se siete possessori di smartphone o tablet Samsung, dovrete attendere ancora qualche giorno prima di poter godere di Spatial Audio con Dolby Atmos tramite Apple Music. Sebbene l'azienda non abbia specificato quali dispositivi avranno accesso alla funzione Spatial Audio, è possibile che sarà disponibile solo su dispositivi che dispongono di Dolby Audio.

E la buona notizia è che molti smartphone e tablet Galaxy lanciati di recente sono dotati di tale caratteristica. Non ci sono informazioni sul fatto che Spatial Audio sarà disponibile sulle smart TV Samsung dotate dell'app Apple Music.

Apple non ha ancora rivelato se porterà la funzione Lossless Audio sui dispositivi Android. La maggior parte dei telefoni e dei tablet moderni è in grado di gestire l'audio lossless ad alta risoluzione, quindi sembra logico portare tale feature sul maggior numero possibile di dispositivi, offrendo agli utenti un audio di alta qualità. Tuttavia, stiamo parlando di Apple e l'azienda è nota per limitare alcune funzionalità ai propri dispositivi.

Ricordiamo che Amazon Prime Music e Tidal offrono anche musica in qualità lossless, ma il numero di canzoni non è quasi sufficiente rispetto ad Apple Music che ha la sua intera libreria in qualità lossless. Tuttavia, per ascoltare l'audio senza perdita di dati, gli utenti devono utilizzare cuffie o auricolari cablati, poiché nemmeno il codec audio Bluetooth di livello più alto (LDAC raggiunge i 990 Kbps) supporta la trasmissione di qualità senza perdita (almeno 1.411 Kbps).

