Apple ha appena annunciato quando si terrà la WWDC 2021, ovvero la Worldwide Developers Conference del 2021, ed in quale modalità. Durante la conferenza di apertura dell’ormai tradizionale evento, saranno sicuramente ufficializzate le nuove versioni dei sistemi operativi Apple: fra questi, sicuramente iOS 15.

iOS 15 alla WWDC 2021: ecco quando

Apple ha appena confermato il tradizionale appuntamento annuale, dedicato principalmente agli sviluppatori, ma che suscita l’interesse anche dei fan perché – solitamente – permette di scoprire in anteprima le nuove edizioni dei sistemi operativi della mela morsicata.

Per l’edizione 2021 della WWDC, dunque, è facile aspettarsi una conferenza di apertura durante la quale saranno annunciati iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e non solo. La mela morsicata ha confermato che si tratterà, anche quest’anno, di un evento esclusivamente tenuto online. L’appuntamento è dal 7 all’11 giugno, con un keynote di inaugurazione iniziale.

In occasione dell’annuncio, Apple ha anche specificato che sono aperte – da oggi – le candidature per partecipare alla nuova edizione della Swift Student Challenge. Si tratta dell’ormai celebre contest dedicato ai giovanissimi programmatori in erba, che avranno la possibilità di dimostrare le loro doti. Le candidature chiuderanno il 18 aprile, maggiori informazioni sono disponibili a questo indirizzo.

Susan Prescott, vice president Worldwide Developer Relations and Enterprise and Education Marketing, ha dichiarato in merito alla WWDC 2021:

“Ci piace riunire i nostri sviluppatori ogni anno al WWDC per conoscere le nostre ultime tecnologie e metterli in contatto con gli ingegneri Apple. Stiamo lavorando per rendere WWDC21 il nostro più grande e migliore finora, e siamo entusiasti di offrire agli sviluppatori Apple nuovi strumenti per supportarli mentre creano app che cambiano il modo in cui viviamo, lavoriamo e giochiamo.”

Anche se la pandemia ha portato Apple a decidere di tenere la WWDC21 online – anche quest’anno – la compagnia non mancherà di offrire supporto all’economia locale. Infatti, anche al fine di supportare le sue iniziative per l’equità e la giustizia razziale, il colosso di Cupertino donerà un milione di dollari al progetto “SL Aspires”, lanciato proprio dalla città di San José, e incentrato sullo sviluppo di percorsi che permettano ai giovani abitanti dei quartieri più disagiati di raggiungere i propri obiettivi personali e scolastici.

