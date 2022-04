iOS 15.5 Beta 2: Apple Pay si prepara a supportare le reti Bancomat

Secondo quanto si apprende dall'ultima beta di iOS 15.5, sembra che presto Apple Pay supporterà le reti Bancomat e Bancontact. Di fatto, l'azienda si sta preparando per trasformare l'iPhone in un POS portatile, a tutto vantaggio dei singoli utenti, dei liberi professionisti e delle piccole e medie imprese.

Segnaliamo che Apple ha rilasciato poche ore fa la nuova beta di iOS 15.5 agli sviluppatori; il nuovo update non introduce grossi novità, ma si segnalano grandi cambiamenti ad una delle features più avanzate di sempre: la possibilità di rendere il telefono un POS portatile. Dall'analisi del codice sorgente del firmware, analizzato dagli esperti di 9to5Mac, si scopre che Apple Pay supporterà le reti Bancomat e Bancontact.

Apple Pay supporterà Bancomat? Sembra di sì

Giusto per chi non lo sapesse, Bancomat è un'azienda nostrana e Bancontact invece, è del Belgio. Sono reti interbancarie del tutto similari a Visa o Mastercard. Ad oggi, le carte di queste realtà non sono compatibili con il noto sistema di pagamenti NFC della mela, ma si dice che le cose cambieranno molto presto.

Dal codice di iOS 15.5 beta 2 scopriamo che l'OEM di Cupertino sta lavorando con queste due società al fine di garantire una compatibilità estrema con il suo servizio proprietario di pagamenti. Non sappiamo quando tutto ciò verrà rilasciato ma ipotizziamo che possa arrivare dopo il debutto del sistema operativo iOS 15.5 stabile.

Fra le altre novità, il sito americano 9to5Mac ha scoperto anche che la mela sta pensando di rinominare iTunes Pass in “Carta account Apple” che verrà inserita all'interno di Wallet e che sarà possibile utilizzarla per i pagamenti in-app, su App Store e sull'Apple Store.

Queste sono due grandi funzionalità scoperte nell'ultima beta 2 di iOS 15.5; se voi avete scaricato il firmware e avete riscontrato ulteriori novità, fatecelo sapere. Vi invitiamo a restare connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito alle ultime notizie dal mondo tech e non solo.