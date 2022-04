Apple celebra la Giornata della Terra con le donazioni su Apple Pay

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple stia celebrando la Giornata della Terra con delle donazioni extra provenienti dalle transazioni con Apple Pay.

Di fatto, l'OEM di Cupertino sta donando un dollaro al World Wildlife Fund per ogni transazione fatta con Apple Pay che viene fatta all'interno di un Apple Store, sull'applicazione dedicata o sul sito ufficiale della mela. L'iniziativa sarà valida fino al 22 aprile, la vera Giornata della Terra.

Cosa sta facendo Apple per la Terra?

Di fatto, l'Earth Day, per chi non lo sapesse, è un giorno molto importante per l'OEM di Cupertino, perché ogni anno poiché da sempre si impegna per promuovere l'energia “green”, facendo anche molte donazioni per una serie di cause. Si legge che quest'anno, Tim Cook donerà 1 dollario per ogni pagamento e/o transazione che verrà fatta tramite Apple Pay nei suoi negozi fisici o online. La particolare iniziativa avrà una durata di circa 7/8 giorni, da ieri fino al prossimo 22 aprile.

Basti pensare che, già in passato, Apple ha collaborato con la suddetta fondazione (World Wildlife Fund) in altre occasioni. Torniamo indietro nel tempo, precisamente al 2015, quando la compagnia ha donato un milione di acri per la ripopolazione di una foresta in Cina. Nel 2016 invece, la mela aveva racimolato 8 milioni di dollari mediante delle promozioni sull'App Store e li ha donati ad un fondo particolare.

Nel 2017 invece, la medesima promo di quest'anno, con un dollaro per ogni transazione Apple Pay eseguita e anche in quell'occasione ha devoluto i proventi al World Wildlife Fund.

Probabilmente, nelle settimane a venire, la compagnia condividere il suo annuale rapporto ambientale come fa ogni anno. Inoltre, ci sarà un nuovo Peanuts speciale su Apple TV+.

Sempre per l'ambiente, la compagnia ha tolto i caricatori e le cuffiette dalle confezioni per ridurre gli sprechi di plastica e gli ingombri delle scatole, riducendo così lo spreco di carta.