iOS 15.1 Beta 3 è già disponibile (per sviluppatori)

iOS 15.3 Beta 1 è ora disponibile per gli sviluppatori; mentre ieri si parlava di una Closed, adesso è stata rilasciata la versione pubblica. Vediamo cosa cambia.

iOS 15.3 Beta 1: quali sono le novità?

Solo pochi giorni dopo il rilascio di iOS 15.2 al pubblico, Apple sta avviando ancora una volta il processo di beta testing. La società sta ora lanciando le prime versione prototipali di iOS 15.3 e iPadOS 15.3 per sviluppatori e beta tester pubblici, ma non si prevedono grandi cambiamenti con questa iterazione.

La nuova versione odierna della Beta 1 è disponibile per gli sviluppatori tramite un aggiornamento via OTA nell'app delle “Impostazioni”. Come al solito, se l'aggiornamento non viene visualizzato immediatamente per il download, continuate a controllare, poiché a volte sono necessari alcuni minuti prima che sia visibile a tutti gli sviluppatori registrati. Il numero di build di iOS 15.3 beta 1 è 19D5026g.

L'ovvia speranza era che il nuovo round di beta di Apple oggi includesse il supporto per la tanto agognata funzione Universal Control. Questa funzionalità, originariamente annunciata al WWDC di giugno, sarebbe dovuta arrivare in autunno, ma alla fine è stata posticipata fino al 2022. Non si ritiene che sia inclusa in iOS 15.3 o iPadOS 15.3.

“Non ci sono nuove note di rilascio per questo aggiornamento del software beta”.

Apple sta inoltre lanciando tvOS 15.3 beta 1 per gli sviluppatori e una nuova beta relativa all'HomePod per i beta tester di AppleSeed. C'è anche la prima beta per sviluppatori di watchOS 8.4.

Inoltre, nelle news correlate, si legge che la mela ha bloccato il downgrade della versione 15.2; ciò significa che non si può tornare indietro una volta aggiornato il proprio iDevice. Voi avete riscontrato bug con le ultime iterazioni del firmware per iPhone e iPad? Fatecelo sapere.