iOS 15.3: una Beta è sfuggita ai controlli di Apple

iOS 15.3 è trapelato in rete misteriosamente tramite il sito Web di Apple Developer; vediamo insieme cosa è successo e perché è stato rilasciato prima del previsto.

iOS 15.3: perché è emerso in anteprima?

Giovedì scorso Apple ha rilasciato agli sviluppatori la prima beta di macOS Monterey 12.2, che include una nuova app Music e altri miglioramenti. Sebbene la società non avesse rilasciato alcuna nuova versione beta per i suoi altri sistemi operativi all'epoca, una build beta di iOS 15.3 è trapelata attraverso il sito Web di Apple Developer.

La fuga di notizie del software Apple prima dell'annuncio ufficiale è piuttosto insolita, ma è già successo alcune volte, come quando la società ha erroneamente reso pubblico un firmware per HomePod interno che ha portato alla fuga di notizie relativa all'esistenza di iPhone X nel 2017.

Questa volta, per qualche ragione sconosciuta, la beta di iOS 15.3 è stata nascosta sul sito Web di Apple Developer, dove gli sviluppatori possono scaricare i file IPSW per ripristinare e aggiornare manualmente i dispositivi della mela.

Oltre ad iOS 15.3, la compagnia di Cupertino sta lavorando anche su watchOS 8.4 e tvOS 15.3. Il codice nascosto sul sito Web dell'azienda suggerisce che tutte le beta avrebbero dovuto essere rilasciate insieme a macOS 12.2 beta il 16 dicembre, ma non è chiaro il motivo per cui l'azienda le ha tenute nascoste.

Ad ogni modo, questi sono i numeri di build di tutte le nuove beta:

iOS 15.3 beta 1: 19D5026g;

watchOS 8.4 beta 1: 19S5525f;

tvOS 15.3 beta 1: 19K5527e;

macOS Monterey 12.2 beta 1: 21D5025f.

Cosa c'è di nuovo in queste beta?

I colleghi di 9to5Mac sono stati in grado di scaricare, analizzare e persino installare più build di iOS 15.3 beta 1. Tuttavia, non sembrano esserci molte novità in questi software. Più specificamente, ci sono alcune modifiche interne relative alle API di Siri e alcune modifiche alle app Apple come News, ma nel complesso, iOS 15.3 beta 1 include solo correzioni di bug e miglioramenti generali.

Quando verranno rilasciate al pubblico queste beta?

Le beta sono ora ufficialmente disponibili per gli sviluppatori. Per quanto riguarda la versione pubblica, l'URL di download per le build nascoste contiene “Winter2022“, il che suggerisce che l'OEM di Cupertino prevede di rilasciarle tra gennaio e marzo del prossimo anno.

Ciò conferma anche che la tanto attesa funzione Universal Control impiegherà ancora più tempo per essere rilasciata, poiché Apple l'ha recentemente posticipata fino alla primavera del 2022. È probabile che la funzione venga abilitata con iOS 15.4 e macOS Monterey 12.3.