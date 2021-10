iOS 15.1 arriva il 25 ottobre: ADDIO ai bug su iPhone 13?

iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1, tvOS 15.1 e macOS Monterey saranno disponibili il prossimo 25 ottobre per tutti i possessori di Apple TV, iPhone, iPad e Mac.

iOS 15.1 e gli altri software sono dietro l'angolo

Il prossimo lotto di aggiornamenti software della mela per tutti i suoi dispositivi compatibili arriverà esattamente tra una settimana a partire da ieri, ergo il 25 ottobre.

In quella data vedremo il rilascio di iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1, tvOS 15.1 e macOS Monterey. Queste nuove versioni sono tutte necessarie per godere al meglio delle funzionalità dei prodotti del colosso di Cupertino.

Non di meno, le AirPods 3 annunciate ieri, inizieranno a essere spedite il ​​giorno dopo il lancio del software, il 26 ottobre.

MacOS Monterey è anche il software che alimenterà i nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″ appena annunciati con i nuovi chipset M1 Pro e M1 Max. Questi saranno disponibili – sì, lo sapete già, non ve lo dobbiamo dire noi – il 26 ottobre.

Quindi si scopre che un rumor della scorsa settimana ha effettivamente inchiodato la data di uscita. Si prevede che iOS 15.1 disponga del supporto per SharePlay, che consente di guardare e ascoltare in remoto i contenuti in streaming con i vostri amici tramite FaceTime. Inoltre, aspettatevi il ​​supporto video ProRes per gli iPhone 13 la possibilità di aggiungere i Green Pass all'interno di Apple Wallet. Naturalmente, dovrebbero essere presenti anche le correzioni di bug per i problemi identificati con iOS 15. Speriamo, perché l'iterazione del firmware per nuovi terminali mobili della compagnia ha destato non poche perplessità. All'uscita, questo sistema operativo è stato criticato per una serie di errori imbarazzanti. Voi quale avete riscontrato?