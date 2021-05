Apple ha appena rilasciato iOS 14.6 introducendo Apple Card Family, gli abbonamenti ai podcast e molto altro ancora: aggiornate subito il vostro iPhone o iPad.

iOS 14.6: quali sono le novità?

Apple oggi lancia ufficialmente iOS 14.6 al pubblico. Questo aggiornamento include il supporto per Apple Card Family, abbonamenti Apple Podcast, miglioramenti alla gestione degli AirTag e altro ancora. Oltre a iOS 14.6, l'azienda di Cupertino ha anche rilasciato oggi al pubblico iPadOS 14.6. Potete aggiornare il tuo iPhone o iPad accedendo all'app Impostazioni, scegliendo Generali, quindi pigiando Aggiornamento software.

Dopo il rilascio di iOS 14.5 al pubblico il mese scorso, iOS 14.6 è un altro importante aggiornamento per gli utenti possessori di un device della mela.

Una delle più grandi novità riguarda il supporto per Apple Card Family; questa funzione è stata annunciata in occasione dell'evento speciale di Apple il mese scorso e consente agli utenti di condividere la propria Apple Card tramite Family Sharing. In merito a ciò, la società spiega:

La Apple Card può essere condivisa con un massimo di cinque persone, comprese le persone di età pari o superiore a 13 anni nel tuo gruppo di condivisione familiare;

Apple Card Family aggiunge il supporto alle famiglie per tenere traccia delle spese, gestire la spesa con limiti e controlli opzionali e creare credito insieme.

iOS 14.6 offre anche supporto all'app Podcast per la nuova piattaforma Apple Podcasts Subscriptions. Ciò consente ai content creator di offrire abbonamenti a pagamento per i loro programmi con contenuti bonus come episodi senza pubblicità e show speciali per soli abbonati.

Altre nuove funzionalità in iOS 14.6 includono aggiornamenti per AirTag, miglioramenti dell'accessibilità e una varietà di correzioni di bug.

AirTag e Find My

Opzione Modalità smarrito per aggiungere un indirizzo e-mail invece di un numero di telefono per gli accessori AirTag e Trova il mio network;

AirTag mostrerà il numero di telefono parzialmente mascherato del proprietario quando viene toccato con un dispositivo compatibile con NFC.

Accessibilità

Gli utenti potranno sbloccare il proprio iPhone per la prima volta dopo un riavvio utilizzando solo la voce.

Questa versione del software risolve anche i seguenti problemi:

Lo sblocco con Apple Watch potrebbe non funzionare dopo aver utilizzato Blocca iPhone su Apple Watch;

I promemoria possono essere visualizzati come righe vuote;

Le estensioni per il blocco delle chiamate potrebbero non essere visualizzate nelle Impostazioni;

A volte i dispositivi Bluetooth potrebbero disconnettersi o inviare l'audio a un dispositivo diverso durante una chiamata attiva;

iPhone potrebbe subire una riduzione delle prestazioni durante l'avvio.

Voi l'avete già scaricato e/o installato? Fateci sapere.

