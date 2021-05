Secondo quanto si apprende, il software per il riconoscimento musicale di casa Apple, Shazam, integrato verrà integrato all'interno dell'app Clip in iOS 14.6.

Cosa cambia con iOS 14.6 per Shazam? Tutto e niente!

Shazam, che è di proprietà di Apple, è stato completamente integrato nell'iPhone e nell'iPad lo scorso anno con iOS 14.2, il tutto grazie ad un nuovo interruttore che identifica i brani direttamente dal Centro di controllo. Ora, con iOS 14.6, l'azienda ha ampliato tale integrazione e l'ha trasformata in una App Clip ricca di informazioni sul brano che si sta ascoltando.

Con la precedente integrazione, l'utente veniva indirizzato al sito Web di Shazam dopo aver toccato lo switcher del Centro di controllo per identificare la musica. Ora quest'esperienza è diventata più simile a quella di un'app nativa grazie al Shazam App Clip fornito con iOS 14.6.

Per chi non lo conoscesse, un'app Clip è una piccola parte di un'applicazione che viene scaricata rapidamente sul dispositivo in modo che l'utente possa provare l'app e interagire con essa senza dover provare la versione completa dall'App Store. Questa funzione è stata disponibile per gli sviluppatori dall'introduzione di iOS 14 e ora pare che l'aziensa la stia adottando nei propri software.

Il processo per identificare le canzoni usando Shazam rimane lo stesso: tutto quello che dovrete fare è accedere al Centro di controllo e pigiare l'icona del servizio (potete aggiungerla tramite l'app Impostazioni di iOS). Ora, invece di ricevere una notifica che vi reindirizza al sito web, vedrete i dettagli del brano tramite l'app Clip di Shazam.

Da lì, l'utente potrà facilmente condividere la canzone tramite altre app, accedere ai testi, riprodurle su Apple Music e altro ancora. C'è anche un'opzione per scaricare la versione completa di Shazam direttamente dall'App Clip.

iOS 14.6 è attualmente disponibile solo per sviluppatori e utenti che fanno parte del programma Apple Beta Software. L'aggiornamento dovrebbe essere disponibile al pubblico nei prossimi giorni.

