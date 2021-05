Secondo un recente sondaggio pubblicato in rete, il 61% degli utenti possessori di un iPhone prevede di acquistare un AirTag e la maggior parte di loro prevede di acquistare il kit combinato di quattro unità. Ma in realtà, molte persone sono ancora un po' preoccupate per il monitoraggio e il tracing continuo dell'accessorio GPS.

iPhone e AirTag: un connubio obbligato?

Il sondaggio mostra che AirTag è un accessorio molto popolare. Il 61% degli utenti di iPhone e degli utenti di iPad prevede di acquistare AirTag, il 39% degli utenti non intende acquistarne uno e il 54% pensa che l'AirTag sia un gadget conveniente, ma il 14% pensa che sarebbe potuto essere più economico.

Il 42% dei motivi per cui molte persone scelgono di acquistare il cracker GPS di Apple è perché l'AirTag ha la rete di ricerca di Apple: il 19% delle persone pensa che ciò sia ottimo, il 15% adora le sue potenti funzionalità di privacy e il 10% lo sceglierà per via della sua elevata durata della batteria. Infine, il 2,7% pensa che il suo design sia migliore di quello prodotto dagli altri brand. Ad ogni modo, molte persone pensano che il prezzo degli accessori dell'Airtag sia un po' troppo alto.

L'indagine ha rilevato che le persone che scelgono di acquistare il gadget, di solito lo appendono alle chiavi o ai loro animali domestici.

Chiavi – 42,4%;

Animali domestici – 34,8%;

Bagagli – 30,6%;

Bicicletta – 25,8%;

Borsa / Portafoglio – 23,3%;

Custodia Airpods – 19%;

Bambini – 15%;

Auto – 10,2%;

Droni – 7,6%;

Partner – 6,9%;

Telecomando TV – 4%;

Borsa per laptop / Zaino – 3%;

Occhiali – 1,1%;

Giacca (in un guardaroba) – 0,7%;

Altro – 0,6%.

Infine, il sondaggio ha anche menzionato la preferenza verso il colore blu e l'argento per i nuovi iMac da 24″.

Cos'è un AirTag?

Questo nuovo accessorio di Apple fa parte dell'ecosistema “Find My” dell'azienda. Per certi versi, è identico al Galaxy SmartTag di Samsung. Entrambi aiutano gli utenti a tenere traccia degli oggetti a cui sono collegati. Il singolo AirTag costa 34,99€.

Le dimensioni e la forma dell'Apple AirTag ci consentono di utilizzarlo per tracciare vari oggetti come borse, chiavi, zaini e altro. Una volta smarrito l'articolo, questo può aiutarci a localizzar il prodotto a cui è attaccato utilizzando la rete globale “Find My” (Trova il mio).

Ovviamente, l'azienda afferma che i dati sulla posizione saranno mantenuti privati ​​e anonimi con crittografia end-to-end. È realizzato in acciaio inossidabile e ha un grado di protezione IP67, il che significa che è resistente alla polvere e all'acqua.

