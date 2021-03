Non un update con nuove feature, iOS 14.4.2 è un aggiornamento votato alla sicurezza. Per questo motivo, ora che è disponibile al download per tutti, devi scaricarlo il prima possibile. Ecco i dettagli.

iOS 14.4.2 disponibile al download per tutti

La nuova versione del software di fatto elimina da Safari un bug che, se sfruttato da malintenzionati, poteva creare problemi di sicurezza agli utenti.

In soldoni, il problema era relativo a Webkit che, proprio per la falla di sicurezza, poteva permettere a determinati siti Web di eseguire un codice non autorizzato.

Dunque, quello che devi fare adesso è aggiornare subito il tuo iPhone ad iOS 14.4.2. Naturalmente, contemporaneamente è stato reso disponibile anche iPadOS 14.4.2, che va a sistemare lo stesso identico problema. Infine, il fix è stato rilasciato anche su vecchi iDevice, attraverso l’aggiornamento ad iOS 12.5.2.

Come sempre, accertati di essere sotto buona copertura di rete prima di scaricare l’update e controlla anche di avere sufficiente autonomia energetica residua (se puoi, metti in carica lo smartphone e lascialo collegato durante l’aggiornamento). L’update ha un peso complessivo di 203,7MB e per scaricarlo devi aprire le impostazioni di iPhone, andare in “Generali” e poi scegliere “aggiornamento software”.

Smartphone