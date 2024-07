Interruttore intelligente e automazione luci: offerta smart home DOPPIA per il Prime Day

In questa ultima giornata di Prime Day 2024, con offerte che saranno valide fino alle 23.59 di questa sera, vogliamo farti una doppia segnalazione perché si tratta del connubio perfetto per dar vita alla tua smart home. Shelly Plus 1 e Shelly Plus 1 PM, un interruttore e un dispositivo che trasformeranno la domotica di casa tua, sono in offerta entrambi ad un prezzo eccezionale, rispettivamente a 11,92 euro e 13,52 euro. Acquistandoli insieme, praticamente a meno di 25 euro avrai un sistema già pronto per automatizzare i sistemi di casa.

Cominciamo da Shelly Plus 1 che, grazie alle sue dimensioni ridotte, è installabile facilmente in qualsiasi quadro elettrico o dietro un interruttore a parete. Si tratta di un interruttore a relè intelligente, con contatti a potenziale zero utili per gestire vari dispositivi elettronici.

Potrai quindi programmare le luci affinché si spengano automaticamente a un’ora specifica o pensare ad altri scenari che rendano la tua casa più intelligente e al tuo servizio. Puoi collegarlo alla tua rete WiFi e controllarlo con la voce con Alexa e Google Home. Inoltre, è tutto gestibile dallo smartphone grazie all’app per iOS e Android.

Shelly Plus 1 PM non solo va oltre, ma in realtà è anche il compagno perfetto da abbinargli. Parliamo di un dispositivo relè ideale per l‘automazione domestica dei dispositivi elettrici con una funzione particolare: un wattmetro preciso che permette di misurare in tempo reale il consumo energetico.

Anche questo può essere collegato alla rete WiFi o tramite bluetooth, gestito con Alexa e Google Home o tramite l’apposita app Shelly Smart Control che ti darà modo di gestire tutto da remoto con notifiche in tempo reale.

Insomma puoi acquistarli entrambi oppure scegliere quello che preferisci. L’importante è che tu ti sbrighi perché le offerte sono valide fino alle 23.59 di stasera: per usufruirne ricorda che devi essere iscritto a Prime.