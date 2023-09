Internxt: i piani Cloud adatti ad ogni esigenza

Desideri un servizio cloud che rispecchi esattamente le tue esigenze? Qualcosa che sia progettato per essere al tuo servizio, piuttosto che costringerti a conformarti a ciò che offre? Ecco dove Internxt entra in gioco. Con i suoi piani cloud, Internxt ti offre la flessibilità e la sicurezza di cui hai bisogno per gestire i tuoi dati in modo efficace.

Internxt: Privacy, Sicurezza e Trasparenza

Internxt mette la tua privacy al primo posto. Non solo la tua privacy è rispettata, ma è anche protetta in modo rigoroso. La piattaforma è progettata per essere privata fin dall’inizio. Ciò significa che Internxt non memorizza le tue password o altri dati personali. Inoltre, ogni tuo dato è crittografato sia quando è memorizzato che quando è in transito. In questo modo, hai il pieno controllo dei tuoi file e dei tuoi dati. I tuoi dati sono il tuo lavoro, e la protezione di essi è fondamentale per noi.

I tuoi file sono trattati con la massima attenzione sin dall’inizio. Prima ancora di lasciare il tuo dispositivo, i tuoi dati vengono frammentati e crittografati end-to-end. Questa crittografia avanzata, conosciuta come “zero-knowledge” AES-256, garantisce che solo tu abbia accesso ai tuoi dati. La tua privacy è assolutamente rispettata e protetta.

Il codice sorgente di Internxt è reso pubblico su GitHub, il che significa che chiunque può esaminarlo, controllarlo e verificarlo personalmente. Non c’è nulla da nascondere, tranne i tuoi dati, ovviamente. Questa trasparenza è un impegno per garantire che i tuoi dati siano gestiti in modo etico e sicuro.

Tra le altre cose, Internxt è stato sottoposto a una verifica e certificazione indipendente da parte di Securitum, una delle principali società di penetration testing in Europa. Questa verifica ci conferma che rispetta pienamente il GDPR e che puoi avere fiducia nella sicurezza dei tuoi dati.

Insomma se stai cercando una soluzione cloud che sia flessibile, sicura e trasparente, Internxt è la scelta giusta. Con la tua privacy al centro di tutto e una sicurezza senza compromessi, puoi avere la certezza che i tuoi dati sono nelle mani giuste. Scegli Internxt per tutte le tue esigenze cloud e goditi la tranquillità che deriva dalla conoscenza di avere un partner di fiducia al tuo fianco.

