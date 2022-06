Internet Seconda Casa: le migliori PROMO del 2022

Dopo qualche giorno di attenta analisi, abbiamo deciso di selezionare per voi tre tariffe per avere Internet senza Limiti nella Seconda Casa. Le promozioni disponibili appartengono a tre provider diversi e nello specifico sono Linkem ed Eolo in FWA oltre a TIM che invece mette a disposizione un’offerta in FTTC.

Mettetevi comodi, dunque, per scoprire le tre offerte selezionate per voi.

Internet per la Seconda Casa: ecco la nostra selezione

Come abbiamo detto all’inizio Eolo e Linkem offrono entrambi delle ricaricabili per la Seconda Casa in tecnologia FWA. Nello specifico, Eolo offre con la sua Eolo Quando Vuoi internet flat fino a 30 Mbps in download di velocità senza canone mensile fisso. La PROMO infatti è studiata per chi desidera navigare per un determinato periodo. Il provider permette di acquistare una ricarica per 2 giorni a 6,90€, per 7 giorni a 9,90 euro, per 2 settimane a 19,80 euro. In alternativa, fino al 30 Giugno 2022 è possibile scegliere la ricarica valida per 3 mesi a soli 99 euro. Questa soluzione non ha il modem a rate incluso ma è possibile richiederlo in comodato d’uso corrispondendo 69,90€ per l’EOLOrouter Wi-Fi oppure 79,90 euro per la versione EVO.

L’alternativa, molto simile come tecnologia a quella di Eolo, è la Prepagata Senza Limiti Ricaricabile Plus di Linkem. Questo provider offre internet senza limiti fino a 100 Mbps in download con un contributo di attivazione pari a 169 euro una tantum. Questo costo iniziale prevede 3 mesi gratis di navigazione ed il Modem da Esterno incluso. Una volta terminato il trimestre incluso sarà possibile acquistare la ricarica desiderata. Ecco i tagli disponibili:

1 mese a 27 euro,

a 3 mesi di dati a 78€ ,

di dati a , 5 mesi di internet a 120 euro ,

di internet a , 12 mesi di navigazione a 240 euro.

L’ultima soluzione è la TIM Premium Flexy che offre internet nella seconda casa senza limiti fino a 200 Mega in download in FTTC. In questo caso ci sono ben tre tagli di ricarica per navigare fino ad un massimo di 30 giorni. Nello specifico, per 2 giorni la ricarica è pari a 5,90 euro, per una settimana il canone richiesto è di 12,90 euro, in alternativa, per chi necessita di avere un mese di internet senza limiti c’è la possibilità di navigare con meno di 40 euro. La soluzione di TIM non prevede l’apparato incluso ma può essere richiesto a 5 euro al mese per 48 mesi. L’attivazione è completamente gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.