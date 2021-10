Intel vuole riconquistare Apple realizzando nuovi chip

Il CEO di Intel punta a riconquistare Apple realizzando chip migliori; questo è quanto trapelato di recente da un'intervista emersa online.

Intel mira a realizzare nuovi chipset per Apple

Il CEO di Intel, Pat Gelsinger, si è recentemente a parlare con Axios su HBO. Nel nuovo episodio, l'alto funzionario e corrispondente di Axios Chief Technology Ina Fried ha discusso di vari argomenti, tra cui il passaggio di Apple al suo processore progettato su misura per la sua line-up di computer portatili con MacOS.

Durante il nuovo episodio di Axios, al capo della società è stato chiesto se l'azienda avesse rinunciato all'idea di vedere Mac con i processori Intel in futuro. Gelsinger ha dichiarato che spera di riconquistare il colosso di Cupertino superando nel tempo Apple in questo segmento con i propri chip.

Nell'intervista, ha inoltre aggiunto che il produttore di SoC è inciampato in passato e che ora “lotterà duramente” per riconquistare il business di Apple producendo chip migliori di quelli della compagnia di Cupertino. Per chi non lo sapesse, Tim Cook aveva annunciato il passaggio agli Apple Silicon al posto delle soluzioni Intel per la sua gamma Mac.

Il CEO di Intel ha così affermato: