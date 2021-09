Intel: i SoC Alder Lake sono semplicemente MOSTRUOSI

I chip Intel Alder Lake serie T di 12a generazione da 35 W raggiungono i 4,9 GHz: questo è quanto si evince da un recente rapporto trapelato online.

Cosa sappiamo dei nuovi processori di Intel?

Intel svelerà i suoi processori Alder Lake di dodicesima generazione nell'autunno 2021. La società aveva presentato le prossime CPU ad agosto. Ora abbiamo nuove informazioni sui suddetti SoC facenti parte della serie T della dodicesima generazione.

Secondo FanlessTech, l'ultima gamma di processori T del gigante americano presenterà una velocità di clock inaudita. Per chi non lo sapesse, la serie K di processori dell'azienda era contestuale alle le CPU ad alte prestazioni; ora invece, sembra che anche la line-up T possa avere un potenziale sorprendente in termini di prestazioni nonostante siano chipset a basso consumo energetico. Le CPU Alder Lake presenteranno i core Golden Cove e Gracemont.

Il primo è responsabile dell'assunzione di carichi di lavoro molto pesanti, mentre il secondo è destinato a gestire le attività quotidiane. Secondo il rapporto, il Core i9-12900T avrebbe la stessa configurazione 8+8 del Core i9-12900K. Tuttavia, la variante T riceverà un boost clock di 4,9 GHz, che è di soli 300 MHz inferiore rispetto alla versione della serie K.

Ma il modello T entry-level avrà, molto probabilmente, un clock di base molto più basso. Allo stesso modo, secondo quanto riferito, il Core i7-12700T presenterà un boost clock di 4,7 GHz, mentre il Core i7-12700K raggiungerà i 5 GHz.

Tenete presente che la gamma di SoC Intel K è costituita da processori ad alte prestazioni che hanno un assorbimento di potenza che può facilmente raggiungere quattro volte il valore TDP di 35 W dei chip della serie T.

Voci precedenti hanno indicato un debutto a fine novembre per Alder Lake, ma FanlessTech ritiene che i suddetti chipset possano arrivare anche più tardi, forse all'inizio del 2022. Quindi restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.