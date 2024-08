Instax Mini Link in offerta a 114,90€: la mini stampante fotografica da comprare subito

Non lasciare le tue foto migliori nel limbo perenne del cloud. Stampale e dà loro la valorizzazione che meritano: con questa mini stampante portatile Bluetooth è semplicissimo. E anche conveniente, vista l’offerta di oggi.

La Instax mini Link è una stampante fotografica a sviluppo istantaneo progettata per essere utilizzata con smartphone, tablet e qualsiasi altro device con connettività Bluetooth. Attualmente è disponibile a 114,90 euro con uno sconto del 18% rispetto al prezzo consigliato di 139,93 euro.

L’app ufficiale, disponibile su iOS e Android, rende la stampa delle foto semplicissima. Offre una varietà di funzioni creative, tra cui la possibilità di aggiungere filtri, cornici e testi alle foto prima della stampa.

La qualità di stampa è eccellente grazie alla tecnologia di sviluppo istantaneo di Fujifilm, che produce immagini vivaci e dettagliate in pochi secondi. Le stampe misurano 62 x 46 mm, una dimensione perfetta per conservarle in portafogli, album fotografici o per condividerle con amici e familiari.

Il design compatto e leggero della Instax mini Link, con un peso di soli 209 grammi, la rende facilmente trasportabile. Il colore Bianco Ash conferisce alla stampante un aspetto elegante e moderno, adatto a qualsiasi ambiente. Inoltre, la batteria ricaricabile integrata consente di stampare fino a 100 foto con una singola carica, offrendo una buona autonomia per sessioni di stampa prolungate.

La stampante offre anche alcune modalità di stampa divertenti, come la modalità Party, che consente a più utenti di inviare foto alla stampante contemporaneamente, e la modalità Fun Mode, che include giochi interattivi come il “Match Test” per valutare la compatibilità tra amici. Non farti scappare questa offerta: approfitta dello sconto per avere la Instax Mini Link ad un prezzo fantastico!