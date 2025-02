Instagram rivoluziona i DM: condivisione di musica, traduzioni e non solo

Buone notizie per coloro che utilizzano spesso il sistema di messaggistica diretta (DM) di Instagram, grazie ad alcune nuove funzionalità utili per tenere il passo con gli avversari di sempre, fra cui iMessage di Apple.

Nel giro di qualche giorno, gli utenti di Instagram avranno accesso a strumenti come la traduzione automatica dei messaggi in 99 lingue, la possibilità di pianificare e fissare messaggi nelle chat e una nuova funzione per condividere musica.

Questi aggiornamenti saranno inizialmente disponibili solo sulle versioni di Instagram per iOS e Android, mentre la versione web sarà coinvolta in un secondo momento.

Nuove funzionalità in arrivo per i messaggi di Instagram

Una delle novità più interessanti è senza dubbio la condivisione di musica, che potrebbe conquistare soprattutto i più giovani, abituati a scoprire nuovi brani attraverso piattaforme come Instagram e TikTok. Per utilizzarla, basterà aprire la chat, selezionare l’icona degli adesivi e poi cliccare su “Musica”. Da lì, si potrà cercare un brano e condividerne un’anteprima di 30 secondi in una chat di gruppo o in un canale broadcast. Questa funzionalità non solo permette di condividere musica tra amici ma offre anche agli artisti un nuovo modo per raggiungere i propri fan.

Tra le altre nuove funzioni, spicca la possibilità di tradurre i messaggi in tempo reale, particolarmente utile per chi comunica con persone che parlano lingue diverse. Inoltre, gli utenti potranno fissare messaggi, immagini, meme o reel in cima alla chat, tenendo premuto sul messaggio e selezionando “Fissa”. Questa funzione, disponibile per un massimo di tre messaggi per conversazione, può essere utile per mantenere informazioni importanti sempre ben in vista. Per eliminare il messaggio “pinnato", basta selezionare “Rimuovi”.

Instagram si allinea anche a iMessage introducendo la pianificazione dei messaggi. Tenendo premuto il pulsante “Invia”, gli utenti potranno scegliere data e ora per l’invio, con la possibilità di programmare messaggi fino a 29 giorni in anticipo. Infine, arriva la possibilità di invitare amici in una chat di gruppo tramite codice QR: basterà generare il codice dall’invito nella chat e condividerlo direttamente su Instagram o salvarlo come immagine per utilizzarlo in seguito.