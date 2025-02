Instagram sta per introdurre la funzione che non è mai arrivata su Facebook

Instagram potrebbe a breve introdurre una novità che molti utenti aspettano da tempo: stiamo parlando del pulsante Non mi piace che, in questo caso, servirà per esprimere la propria disapprovazione verso specifici commenti.

Ad ora si parla di un semplice un test, come confermato dal CEO di Instagram, Adam Mosseri, ma non è detto che questa funzionalità venga implementata concretamente.

L’idea è quella di permettere agli utenti di Instagram di applicare un dislike ai commenti, senza però mostrare un contatore pubblico delle reazioni negative, né notificarlo a chi ha scritto il commento. Insomma, un modo discreto per esprimere il proprio dissenso senza scatenare polemiche.

Questa mossa non è del tutto sorprendente. Piattaforme come Reddit e YouTube hanno già strumenti simili, anche se con approcci diversi. YouTube, ad esempio, ha scelto di nascondere il contatore dei dislike: decisione che ha generato non poche critiche. Su Reddit, invece, i voti negativi sono parte integrante dell’esperienza, aiutando a identificare i commenti meno apprezzati dalla community. Instagram sembra voler trovare un equilibrio tra queste due strade: dare agli utenti la possibilità di esprimere un’opinione negativa, ma senza creare un clima di competizione o conflitto.

Secondo alcune indiscrezioni, il sistema potrebbe essere utilizzato per migliorare l’algoritmo dei commenti, privilegiando quelli con meno dislike e spingendo verso l’alto quelli più apprezzati. In questo modo, la piattaforma potrebbe offrire un’esperienza più navigazione più gradevole e “meno tossica”. Tuttavia, resta il dubbio su come gli utenti, eventualmente, potrebbero accogliere questa novità. La mancanza di un contatore visibile potrebbe ridurre l’impatto negativo del dislike, ma allo stesso tempo potrebbe anche limitarne l’efficacia come strumento di feedback. Ad ogni modo, per adesso non ci sono indicazioni sulle possibile tempistiche di lancio su Instagram ma, come sempre, vi terremo aggiornati a riguardo.