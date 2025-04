Instagram testa i Reel bloccati: servirà un codice segreto per vederli

Instagram è al lavoro su una nuova funzionalità che potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti della piattaforma: stiamo parlando dei Reel bloccati, che possono essere riprodotti solo inserendo un codice segreto, accompagnato da un indizio fornito dal creator.

Questa novità di Instagram mira a stimolare l’interazione tra creator e follower, offrendo al contempo la possibilità di condividere contenuti esclusivi con i fan più fedeli.

Come funzionano i Reel bloccati su Instagram

Volendo fare un esempio, il creator potrebbe bloccare un Reel con un indizio come “il nome del mio cane” o “la mia data di nascita”. Solo chi conosce bene il profilo e le abitudini dell’autore potrà risolvere l’enigma ed accedere al contenuto.

Un caso pratico è stato osservato sul profilo ufficiale Design di Instagram, dove è stato pubblicato un Reel bloccato con l’indizio: “1° # nella didascalia”. In questo caso, il codice era “threads,” un chiaro riferimento alla piattaforma Threads, lanciata da Meta lo scorso anno. Una volta sbloccato, il Reel ha mostrato un banner con la scritta “coming soon” anticipando probabilmente l’arrivo del profilo Design anche su Threads:

Questa funzione può essere sfruttata in tantissimi modi, sia per i creator e sia per i brand su Instagram. Sarebbe particolarmente utile per promuovere lanci di prodotti, svelare novità o creare campagne di marketing originali e coinvolgenti. Anche gli utenti comuni potrebbero divertirsi condividendo Reel bloccati con amici specifici, rendendo l’esperienza più intima e personalizzata.

Non è detto che tutti possano apprezzare la novità: c’è il rischio che alcuni utenti ritengano frustrante il dover risolvere particolari enigmi per accedere ai Reel. La nuova feature, inoltre, ricorda vagamente la funzione “Reveal”, lanciata l’anno scorso, che permetteva agli utenti di nascondere una Storia e richiedere ai follower di inviare un messaggio diretto per sbloccarla.

Per ora, non ci sono conferme ufficiali da parte di Instagram riguardo ai piani futuri per questa funzionalità. Come spesso accade con le novità in fase di test, non è chiaro se o quando i Reel bloccati verranno resi disponibili su larga scala. Va comunque apprezzata la volontà di Instagram nell’esplorare nuovi modi per aumentare l’engagement e mantenere la piattaforma dinamica ed innovativa.