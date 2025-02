Instagram: questa novità per i Reel potrebbe affossare del tutto TikTok

Instagram starebbe valutando il lancio di un’app dedicata esclusivamente ai Reel per la condivisione di video con breve durata.

Questa mossa sembra essere una risposta diretta all’incerto futuro di TikTok negli Stati Uniti. L’obiettivo di Instagram è quello di replicare l’esperienza di scorrimento verticale dei video che ha reso TikTok così popolare, offrendo un’alternativa per gli utenti statunitensi.

Meta ha già introdotto diverse nuove funzionalità per i Reel su Instagram, cercando così di attirare anche i creator e gli utenti di TikTok.

Instagram: nuove prospettive per i Reel “anti TikTok”

Secondo un rapporto di The Information, Adam Mosseri, a capo di Instagram, avrebbe discusso internamente la possibilità di lanciare un’app separata per i Reel: questo rappresenterebbe il tentativo più aggressivo di Meta per conquistare la fetta di mercato dominata da TikTok. L’app dedicata ai Reel farebbe parte di un’iniziativa più ampia, chiamata Project Ray, che punta a migliorare i video consigliati e ad aumentare l’engagement con i contenuti di formato più lungo.

Meta ha già cercato di attirare i creator di TikTok su Instagram, offrendo incentivi finanziari per contenuti esclusivi. Inoltre, Instagram ha beneficiato del divieto di TikTok in mercati come l’India, dove l’uso dei Reel è esploso dopo l’uscita di TikTok nel 2020. Con il futuro di TikTok negli Stati Uniti ancora in bilico, Meta sembra pronta a sfruttare ogni opportunità per consolidare la sua posizione.

Questa non sarebbe la prima volta che Meta lancia un’app separata per una specifica funzionalità. L’azienda ha già avuto successo con applicazioni standalone come Messenger e Threads. Un’app dedicata ai Reel di Instagram potrebbe includere strumenti di editing avanzati, integrando anche funzionalità provenienti da Edits, l’app di editing video lanciata di recente da Meta.

Allo stesso tempo, questa non è la prima volta che Meta tenta di competere con TikTok. Nel 2018, l’azienda aveva lanciato Lasso, un’app di condivisione video che però non riuscì a decollare e fu successivamente chiusa: i Reel di Instagram otterranno un maggiore riscontro?