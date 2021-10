Instagram: sarà finalmente possibile creare nuovi post dal sito web

A giugno di quest'anno, Instagram ha iniziato a testare una nuova funzionalità che consente ad alcuni utenti di creare nuovi post dal web. Quasi 5 mesi dopo, la società ha annunciato che tale implementazione sarà al servizio degli iscritti di tutto il mondo entro la giornata di oggi, giovedì 21 ottobre.

In arrivo tante gradite novità per il popolo di Instagram

Nel momento in cui la funzione dovesse risultare attiva, gli utenti saranno in grado di creare un nuovo post direttamente da PC o Mac facendo clic sulla relativa icona con il segno “+”, rintracciabile nell'angolo in alto a destra della versione desktop di Instagram. Oltre alle foto, sarà possibile condividere anche brevi video.

Non si tratta però degli unici cambiamenti che riguarderanno il social network. Nel corso della settimana dovrebbe essere lanciato ufficialmente anche Collabs, che consentirà a più utenti di condividere in maniera congiunta la proprietà di un singolo post o Reel. Anche in questo caso, stiamo parlando di una funzionalità che verrà messa al servizio di tutti dopo il periodo di sperimentazione con una ristretta cerchia di utenti selezionati.

Infine, Instagram starebbe lavorando sullo sviluppo di un nuovo sistema per mezzo del quale le organizzazioni no-profit avranno la possibilità di dar vita ad una raccolta fondi, al momento però ci sono poche informazioni a riguardo.