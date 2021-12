Instagram diventerà mai un "posto" sicuro per tutti?

Instagram ha fatto molto per migliorare i suoi servizi e ridurre il contraccolpo degli utenti. Il capo dell'azienda, Adam Mosseri, ha recentemente annunciato in un post sul blog che la società lancerà una nuova funzione di Parental Control sulla sua piattaforma nel marzo 2022.

Instagram: le novità per il prossimo anno

Finalmente, i genitori e tutori potranno vedere quanto tempo gli adolescenti trascorrono su Instagram. Inoltre, la funzione consentirà ai genitori di impostare limiti di tempo e ricevere notifiche quando i loro figli segnalano qualcuno. Lo scopo di questa funzionalità è anche quello di rendere la piattaforma un luogo più sicuro per tutti, soprattutto per gli adolescenti.

Sebbene il post di Mosseri affermasse che queste funzionalità di sicurezza sono state “utilizzate da molto tempo“, l'annuncio è stato fatto dopo una serie di rivelazioni dirompenti sul social network di proprietà di Meta. In particolare, i documenti interni trapelati da un informatore, Frances Haugen, indicano che la società è consapevole che il suo servizio potrebbe avere un impatto negativo sui minori. Tuttavia, pare che al momento non stia facendo nulla per arginare la situazione. Questa settimana Mosseri testimonierà davanti a una commissione del Senato.

Oltre ai nuovi Parental Control, Instagram sta sviluppando anche un centro educativo, destinato a genitori e tutori per fornire loro suggerimenti e tutorial sull'uso dei social media da parte dei bambini.

Secondo i rapporti, circa nove stati degli Stati Uniti stanno attualmente indagando sull'impatto di Instagram sugli adolescenti. Il governo sta esaminando il potenziale danno di questo software sui minori. Le autorità vogliono anche scoprire se Meta sta violando le leggi dei rispettivi stati promuovendo la piattaforma anche a bambini e adolescenti.

Francis Haugen, un ex dipendente dell'azienda è al centro dei problemi di Instagram. Secondo lui, la società ha condotto un'indagine interna e afferma che Instagram ha un effetto controverso sulla psiche dei più piccoli. Tuttavia, Meta si rifiuta di ammetterlo pubblicamente. Healey ha detto in una dichiarazione: