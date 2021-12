Instagram: in arrivo tante funzioni per i minorenni e non solo

La funzione “prendi una pausa” di Instagram inizia a essere disponibile da oggi per tutti gli utenti minorenni residenti negli USA, in Inghilterra, in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda. Come avevamo scritto durante la presentazione della funzionalità, l'idea di Instagram è quella di spingere gli utenti a staccare gli occhi dal social network dopo un lasso di tempo ritenuto troppo lungo.

Arriva la funzione “prendi una pausa” di Instagram

“Se qualcuno sta facendo scrolling per un certo periodo di tempo, gli chiederemo di fare una pausa da Instagram e suggeriremo di impostare un promemoria per il futuro – si legge nella nota di aggiornamento ufficiale. Mostreremo loro anche suggerimenti supportati da esperti per aiutarli a riflettere e ripartire da zero.”

A partire dal mese di marzo la piattaforma renderà disponibile un nuovo tool per i genitori: tramite esso sarà possibile controllare in tempo reale il tempo trascorso dai propri figli su Instagram e i minorenni avranno anche la possibilità di inviare una notifica ai genitori in caso abbiano riportato qualcuno.

Molto interessante è la funzionalità che proibisce agli adulti di inviare messaggi privati (DM) agli account di minorenni che non li seguono, mentre dal prossimo anno sarà impossibile taggare o menzionare l'account di un minorenne che non è nella lista dei follower.

Questa serie di novità arriva con un timing piuttosto singolare: nelle prossime ore Adam Mosseri, il CEO di Instagram, testimonierà dinnanzi al Senato degli Stati Uniti per rispondere delle accuse mosse da chi ritiene che l'applicazione sia dannosa per i bambini.