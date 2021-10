Instagram: arriva la funzione "Fai una pausa"

Instagram sta per introdurre la funzione “fai una pausa” così da spingere sempre più adolescenti a stare lontani da contenuti potenzialmente dannosi. Il vicepresidente degli affari globali di Facebook Nick Clegg ha annunciato gli aggiornamenti nella giornata di ieri.

Instagram: nuove funzioni pensate per proteggere gli adolescenti

La piattaforma introdurrà nuove misure per allontanare gli adolescenti dai contenuti dannosi e incoraggiarli a “prendersi una pausa” da Instagram, ha dichiarato domenica il vicepresidente degli affari globali di Facebook Nick Clegg.

Il funzionario ha fatto le osservazioni sul programma State of the Union della CNN meno di una settimana dopo che l'informatore Frances Haugen ha testimoniato davanti al Congresso e ha dimostrato che Instagram può avere un effetto negativo sulla salute mentale dei giovani. Clegg ha ribadito:

Introdurremo qualcosa che penso farà una notevole differenza, ovvero dove i nostri sistemi vedono che un adolescente guarda lo stesso contenuto più e più volte, ed è contenuto che potrebbe non essere favorevole al loro benessere, li spingeremo a guardare altri contenuti.

Ha aggiunto che, oltre a sospendere i piani per una piattaforma Instagram Kids e offrire ai genitori controlli opzionali per supervisionare gli adolescenti, la società ha pianificato di introdurre una funzione chiamata “prenditi una pausa “.

Clegg non ha fornito una sequenza temporale per nessuna delle due funzionalità. In risposta a un'e-mail di The Verge in cerca di ulteriori dettagli, un portavoce di Facebook ha affermato che le funzionalità “non sono ancora state testate ma lo faranno presto“. Il funzionario ha indicato un post sul blog del 27 settembre del capo di Instagram Adam Mosseri in cui si affermava che la società stava “esplorando” le funzionalità:

La scorsa settimana abbiamo annunciato che stiamo esplorando due nuove idee: incoraggiare le persone a guardare altri argomenti se si soffermano su contenuti che potrebbero contribuire a un confronto sociale negativo e una funzionalità chiamata provvisoriamente “Fai una pausa”, in cui le persone possono metti in pausa il loro account e prenditi un momento per considerare se il tempo che stanno spendendo è significativo.

Clegg ha affermato che gli algoritmi di Facebook “dovrebbero essere ritenuti responsabili, se necessario, per regolamento in modo che le persone possano abbinare ciò che i nostri sistemi dicono che dovrebbero fare da ciò che accade realmente“.

Facebook è stato oggetto di intense critiche nelle ultime settimane, a seguito di segnalazioni del Wall Street Journal basate su documenti interni forniti da Haugen.