Facebook: problemi risolti, non ci saranno disservizi, per ora

Facebook ha appena affermato che il down che ha colpito – in minima parte – Instagram, Messenger, Oculus nel weekend è stato risolto. Sì, c'è stato un altro piccolo disservizio alle piattaforme di Zuckerberg nelle ore passate.

I down di Facebook & Co. sono stati ripristinati

Due giornate “no” per la grande azienda americana Facebook in una settimana sono anche troppe. Per fortuna però, la compagnia ha appena comunicato di aver risolto una grave criticità durata circa due ore su alcuni dei suoi servizi venerdì scorso.

L'interruzione, che secondo la società è stata causata da una modifica della configurazione, ha avuto un impatto su Facebook, Instagram, Messenger e Workplace e ha colpito clienti e utilizzatori in tutto il mondo. Ecco cosa ha scritto la società su Twitter:

Siamo così dispiaciuti se non sei stato in grado di accedere ai nostri prodotti nelle ultime due ore. Sappiamo quanto dipendi da noi per comunicare gli uni con gli altri. Abbiamo risolto il problema: grazie ancora per la pazienza di questa settimana.

L'interruzione segue quella di lunedì che ha bloccato Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger e Oculus per quasi sei ore. In una spiegazione pubblicata il giorno dopo, Zuckerberg ha dichiarato che la spina dorsale che collega i data center dell'azienda in tutto il mondo è stata inavvertitamente chiusa. Lo stop è stato abbastanza grande da aver persino interrotto i sistemi interni utilizzati dai dipendenti di Facebook, costringendoli a rivolgersi agli account Outlook forniti dall'azienda per le comunicazioni urgenti.

Curiosamente, il down delle piattaforme di venerdì non è stato correlato in alcun modo a quello avvenuto lunedì scorso, secondo l'azienda. Sarà vero?