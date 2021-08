Instagram sta iniziando a chiedere la data di nascita a tutti i suoi utenti: per continuare ad utilizzare l'applicazione, a breve sarà necessario fornirla.

Cosa succede in caso di rifiuto

Da dicembre 2019, tutte le persone che desiderano aprire un account Instagram devono necessariamente inserire la propria data di nascita. Grazie a questo modulo, il social network controlla l'età di tutti gli iscritti e, soprattutto, impedisce ai bambini di età inferiore ai 13 anni di aprire un account.

Se, fino ad ora, gli utenti che avevano già aperto un account non erano stati coinvolti in questa regola, ora la situazione sta per cambiare. Infatti, tramite una notifica il social network americano chiederà a tutti i suoi utenti, a livello globale, di fornire la propria data di nascita.

In caso di rifiuto, Instagram si riserva il diritto di bloccare gli account degli utenti. Inizieremo a chiederti la data del tuo compleanno quando aprirai Instagram. Ti mostreremo questa notifica alcune di volte e se non ci avrai fornito la tua data di nascita, ad un certo punto dovrai rivelarcelo per continuare ad utilizzare Instagram “.

Per giustificare questo giro di vite, l'applicazione spiega di voler “creare nuove misure di sicurezza per i giovani” . In base all'età inserita, l'applicazione adatterà anche i contenuti che verranno proposti nell'interfaccia.

App