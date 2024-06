Innovativo Kobo con display a COLORI: prima OFFERTA su Amazon (-13%)

Su Amazon è già in sconto Kobo Clara Colour, l’innovativo eReader con display E-Ink a colori, che può essere tuo a 139 euro invece di 159,99 con possibilità di pagamento a rate a tasso zero tramite Cofidis da scegliere al checkout.

Kobo Clara Colour: leggi e sottolinea finalmente a colori

Il Kobo Clara Colour rappresenta una grande innovazione nel settore proponendo finalmente un display antiriflesso a colori da 6 pollici. Lo schermo, naturalmente touchscreen, consente di evidenziare e sottolineare i passaggi più importanti, scegliendo tra colori diversi a seconda dell’importanza del brano. Inoltre, potrai vedere le copertine a colori e se sei un appassionato di fumetti il vantaggio si spiega da solo.

Il dispositivo è dotato della funzione ComfortLight PRO, con cui è possibile regolare la luminosità e la temperatura del colore per ridurre la luce blu, garantendo una lettura confortevole in ogni condizione di luce. Potrai contare su una memoria di 16GB sufficiente per contenere fino a 12.000 eBook o 75 audiolibri Kobo, mentre potrai sfruttare settimane di autonomia con una singola carica.

Grazie al supporto alla tecnologia bluetooth potrai ascoltare i tuoi titoli preferite con cuffie o altoparlanti wireless, per rendere l’esperienza d’uso ancora più personalizzata. Kobo Clara Colour è insomma un eReader versatile e innovativo, ideale per chi desidera un’esperienza di lettura digitale di alta qualità, finalmente a colori. Acquistalo in offerta a 139 euro invece di 159,99, anche a rate.