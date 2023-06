INMO Air2: cosa sono e come funzionano gli innovativi occhiali per la realtà aumentata

Traduzione in tempo reale con INMO Air2

INMO Air2 fornisce anche una traduzione in tempo reale che rivoluziona il modo in cui le persone comunicano quando non condividono una lingua comune. Sia in contesti aziendali che in incontri casuali, INMO Air2 rende le comunicazioni tra lingue diverse un gioco da ragazzi​.

Assistente alla dizione con INMO Air2

È disponibile anche un’applicazione che mantiene l’utente aggiornato sui messaggi importanti sul proprio telefono. Inoltre, con INMO Air2 come arma segreta, non bisogna più preoccuparsi di dimenticare il proprio discorso​1​.

Catturare i momenti dalla vista in prima persona con INMO Air2

INMO Air2 aiuta a registrare la vita da una prospettiva in prima persona con due telecamere e stabilizzazione alimentata da intelligenza artificiale. Oltre a offrire foto immersive e registrazioni di alta qualità, INMO Air2 rende il processo molto più fluido​​. Utilizzando l’anello, i pad tattili o i comandi vocali, si possono catturare i momenti belli prima che sfuggano senza nemmeno muovere un dito. Non c’è bisogno di distrarsi o di distrarre gli altri con un telefono in mano quando tutto ciò che bisogna fare è godersi il presente e lasciare che INMO Air2 faccia il suo lavoro. Dopo di che, si possono condividere quei momenti sui propri social media immediatamente​.

INMO Air2: design futuristico, applicazioni reali

Le caratteristiche di INMO Air2 sono impressionanti, ma il design è ancora più futuristico. La montatura geometrica spessa e le pastiglie nasali regolabili fanno sì che INMO Air2 si adatti praticamente a qualsiasi forma del viso senza perdere il suo aspetto alla moda. Si può scegliere tra occhiali da sole, lenti piatte e lenti per miopia. INMO Air2 è anche dotato di un sensore di luce che aiuta lo schermo ad adattarsi all’ambiente​​.

Integrando l’algoritmo 6dof leggero e l’algoritmo di posizionamento cloud, INMO Air2 è il primo occhiale AR con doppio display leggero del settore. Si avrà la possibilità di sperimentare effetti AR spaziali 3D e multi-bit sul dispositivo leggero INMO Air2, e diventare i primi adottanti delle tecnologie all’avanguardia del futuro​​.